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Сообщите Савченко, что она не на сессии ПАСЕ, а в Европарламенте - Борислав Береза
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13.03.2018 14:06
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Береза упрекнул Савченко и сам запутался Фото: Фото: Олег Федонюк /
Facebook "Ору! Сообщите ей, что она не в Страсбурге, а в Брюсселе.
А если в Страсбурге, то не на сессии ПАСЕ (консультативный
орган, состоящий из представителей парламентов 47 стран
Европы. – ), а в Европарламенте (законодательный
орган ЕС, который напрямую избирается гражданами государств –
членов Евросоюза. – ). Сессия ПАСЕ будет с 23-го по 27
апреля. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Нечего
путать здания и организации", – написал Береза.При этом
Савченко находится в Страсбурге на сессии Европарламента, которая
проходит 12–15 марта. Вчера там выступал с докладом генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, о чем писала Надежда
Савченко. Таким образом, она перепутала институции, но не ошиблась
с городом."А главное – объясните ей, что нет Страсбургского
суда по правам человека. И "Международного" нет. Не существует
такой институции. От слова "совсем"! Есть только Европейский суд по
правам человека – ЕСПЧ. Хотя ей, судя по всему, это
безразлично – у нее своя атмосфера", – подчеркнул Береза.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/2338776622815097
12 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Надежду Савченко
вызвали на допрос в СБУ по делу главы "Офицерского корпуса"
Владимира Рубана, но она уехала из страны. В ответ в пресс-службе
нардепа заявили, что она находится в Парламентской ассамблее
Совета Европы (ПАСЕ) с рабочим визитом.
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