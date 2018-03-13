Рада отклонила законопроект о внесении изменений в УК и УПК

Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, касающихся усовершенствования процедуры внесения изменений.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Андрей Парубий после обсуждения документа несколько раз ставил на голосование законопроект №3542 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, касающихся усовершенствования процедуры внесения изменений.

Он предлагал принять этот законопроект в первом чтении, отправить на доработку в комитет или вернуть автору для доработки, однако ни одно из его предложений не набрало необходимого количества голосов (226). Таким образом законопроект отклонен.