Нервно-паралитическое вещество из группы боевых газов под названием «Новичок», которым были отравлены прежний полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло храниться на территории любой бывшей республики СССР.

Об этом заявил бывший глава ФСБ России, член комитета Госдумы РФ по безопасности Николай Ковалев, передает «РИА Новости».

«С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след», — отметил он.

Ковалев также добавил, что покушение на Скрипаля нанесло России абсолютный вред. «А выгодоприобретатели — Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором», — убежден экс-глава ФСБ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира