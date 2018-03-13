В новом учебном году украинские старшеклассники будут учить на уроках произведения Стивена Кинга и Харуки Мураками, а также историю украинского безвиза и явление "гибридной войны".

Все дело в том, что с 1 сентября 2018-го у силу вступают новые учебные программы от МОН более чем по 20 предметам. "" выбрала самые интересные из предложенных новшеств, передает .

История Украины

В новом учебном году будущим 11-классникам предстоит узнать много интересного про интеграцию нашей страны в европейское политическое пространство. Помимо тем про аннексию Крыма, начала АТО и процесса Минских переговоров (которые и ранее были включены в перечень тем по современной истории Украины), теперь в программе появились темы про получение Украиной безвизового режима со странами Евросоюза, присоединение к Совету Европы, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Также школьники узнают о "политике соседства" ЕС и о евроскептиках. Отдельное внимание уделят геополитике: современным взаимоотношениям , Китая и ЕС.

"В результате ученики смогут прогнозировать геополитическое положение Украины в ближайшей перспективе", — пишут авторы обновленных программ.

Литература

На уроках зарубежной литературы юных украинцев тоже ждут сюрпризы. К примеру, в обязательной программе у 10-классников появился "Алхимик" бразильского писателя Паоло Коэльо, романы "Почему наше будущее зависит от чтения" и "Коралина" современного британского фантаста Нила Геймана, подростковый роман "Кофе с кардамоном" польской писательницы Йоанны Ягелло, а также "Гений" Нобелевского лауреата Мо Янь и другие. Зато из обязательного во внеклассное чтение в 10 классе перенесли "Анну Каренину" Толстого, а "Гобсека" Бальзака и вовсе исключили.

Тем временем 11-классникам тоже предстоит приобщиться к мировым литературным шедеврам. Так, в обязательной программе теперь есть известный роман-антиутопия "1984" Джорджа Оруэлла, "Мораль" культового американского писателя Стивена Кинга и роман "Книжный вор" Маркуса Зусака, который к слову был в списке бестселеров The New York Times более 230 недель. Также впервые выпускники будут изучать произведение крымскотатарского писателя Таира Халилова о депортации крымских татар "До последнего вздоха". А вот "Джакомо Джойс" Джеймса Джойса и "Чуму" Альбера Камю перевели в разряд "внеклассного чтения".

Внеклассное чтение

Но все же самый большой восторг между украинцев произвел как раз новый список для внеклассного чтения. Так, в списке у 10 классов оказался недавно экранизированный роман Ренсома Риггза "Дом странных детей" и американская классика "Великий Гетсби" Фицджеральда. Выпускникам тоже предстоит нескучный список литературы на лето: "Темные аллеи" Бунина, стихи Нобелевского лауреата и рокера Боба Дилана, роман "Имя розы" Умберто Эко, "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи, "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса, произведения Харуки Мураками и даже вымышленный роман "Солярис" Станислава Лема.

Родители на новшества пока реагируют со сдеражанным оптимизимом.

"В этом возрасте мотивировать детей читать очень сложно, особенно классику. Возможно, если школьная программа будет более современной и ориентированнной на подростков, с этой проблемой удастся справиться лучше. Например, надеюсь, что моему сыну, как мальчику-подростку, уже этим летом будет интересен Кинг и Гейман, — говорит мама столичного 9-классника Ольга Мальцева. — Правда, есть проблема — вряд ли все эти книги есть в школьных библиотеках. Но с другой стороны их можно скачать в интернете".

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