Нардеп Березкин спас группу "Воля народа" от роспуска Внефракционный народный депутат, в прошлом член депутатской группы "Видродження", Станислав Березкин вошел в состав депутатской группы "Воля народа". Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее объявление сделал председатель Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании во вторник. До вхождения С.Березкина группа "Воля народа" насчитывала 18 парламентариев, что было основанием для ее роспуска. Как сообщалось, 18 парламентарием в "Воле народа" осталось после того, как 7 ноября народный депутат Владимир Литвин вышел из ее состава. С.Березкин в феврале покинул группу "Видродження". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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