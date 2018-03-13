В понедельник, 12 марта, в США скончался гитарист легендарной группы The Ventures Ноки Эдвардс, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что причиной смерти Эдвардса стали осложнения, которые были вызваны последсвиями операции на бедре.

Справка: The Ventures - американская музыкальная группа, играющая инструментальный рок и серф-рок. Она была основана в 1958 году в городе Такома, штат Вашингтон. Экспериментируя со стилями, со временем группа оказала огромнейшее влияние на развитие музыки во всем мире. Своей виртуозностью исполнения, экспериментированием с гитарным звуком, группа задала основу для огромного количества новых музыкальных групп, тем самым заработав статус "The Band that Launched a Thousand Bands". The Ventures входит в список групп-бестселлеров, в мире на данный момент продано свыше 100 миллионов пластинок.

В 2008 году группу включеили в Зал славы рок-н-ролла.

Дискография группы насчитывает более 60 студийных альбомов, свыше 30 концертных, и более 72 синглов. Одним из поклонников The Ventures являлся участник группы The Beatles Джордж Харрисон.

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