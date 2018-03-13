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Посла Великобритании вызвали в МИД России
13.03.2018 14:21
Причину вызова посла в МИДе не назвали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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