|Табакова похоронят 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве
|13.03.2018 14:22
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Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. А.П. Чехова. По просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 марта 2018 г.
82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной которого были зубные импланты.Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова сообщили 12 марта.
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