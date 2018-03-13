В ближайшее время внефракционному нардепу Надежде Савченко может быть объявлено подозрение о государственной измене.

По данным источников в силовых структурах, за Савченко правоохранители взялись еще осенью 2017 года, когда она обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с «Кедром» (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.

Как пишет , общая канва обсуждения была такова, что в Украине нужно наводить порядок, патриотически настроенные офицеры недовольны коррумпированной властью и при определенных обстоятельствах могли бы помочь политикам-патриотам свергнуть антинародный режим.

«Надежду эти сладкие речи так впечатлили, что она прямо спросила – готов ли «Кедр» со товарищи участвовать в этом деле вместе с ней, на что господа офицеры якобы выразили свое согласие. Правда, новоявленные «декабристы» из спецназа ГУР зачем-то спросили у Савченко – есть ли у нее возможности привезти оружие из «ДНР» для осуществления этого замысла. Наш источник не смог пояснить — почему Надежда не задалась логичным вопросом – зачем украинским военным (да еще и из элитного подразделения) для осуществления переворота в Киеве потребовалось оружие аж из Донецка. Неужели нельзя было просто взять в своей же части?» — пишет издание.

Также, по данным источника, Савченко якобы сообщила, что заняться этим вопросом может позднее арестованный переговорщик Владимир Рубан.

После этого именно она познакомила Рубана с «Кедром» на встрече в столичной гостинице «Амбассадор». Формальным поводом для разговора послужил вопрос обмена пленных. «Кедр» сказал, что у него в плену в Луганске находится несколько бойцов, и он хотел бы их обменять. С этого и начали обсуждение при встрече с Рубаном, но потом быстро перешли к основной теме – подготовке военного переворота в Киеве, для чего, по словам военных, им кровь из носу нужно немного оружия именно из «ДНР».

Рубану эта идея почему-то тоже не показалась безумной или, как минимум, подозрительной. И он якобы согласился помочь с доставкой оружия, пообещав, что договорится об этом с главарем «ДНР» Александром Захарченко и так называемым «министром доходов и сборов ДНР» Тимофеевым («Ташкентом»).

Позже состоялось еще несколько встреч. И в ходе одной из них «Кедр» познакомил Рубана и Савченко с одним высокопоставленным военным, командиром крупного подразделения ВСУ. На встрече командир выразил готовность участвовать в свержении режима и двинуть свою часть на Киев, но попросил за это 2 миллиона долларов.

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Савченко якобы пообещала решить денежный вопрос и провела по этому поводу переговоры с рядом оппозиционных политиков.

«Стоит отметить, что эти, все предыдущие и все последующие разговоры фиксировались на аудио и видео. То есть фильмотека будет выложена богатая», — сказал нам источник в силовых структурах.

Первую партию оружия из «ДНР» при помощи «Кедра» (он обеспечил коридор с украинской стороны на линии разграничения) вывезли еще в ноябре. Доверенный человек Рубана переправил его на территорию части в Хмельницком, где служил «Кедр».

Вторую ходку наметили на март по той же схеме («Кедр» обеспечивает коридор). Во время перехода Рубана и задержали.

«Действительно, можно предположить, что Савченко пыталась обратить в свою веру «Кедра» и других военных и те наивно согласились. Потом СБУ или кто-то еще это раскусили, перевербовали «Кедра» и, с их помощью организовали операцию по задержанию Рубана с перспективой предъявления обвинения Савченко», — рассказал источник издания.

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