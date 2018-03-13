Мужчину, в руках которого взорвалась граната в микроавтобусе в оккупированном Донецке, перед этим преследовали люди в военной одежде, рассказали наблюдателям ОБСЕ пострадавшие от взрыва. Этот материал можно прочитать и на украинском языке задача ОБСЕ пообщалась с пострадавшими в результате взрыва в Донецке Фото: OSCE SMM Ukraine ‏/ Twitter "На лицах всех были видимые ранения (в том числе синяки и порезы); у пяти из шести собеседников были глазные повязки", – говорится в сообщении.Пострадавшие рассказали наблюдателям, что ехали в микроавтобусе по Кировскому району Донецка."Они видели мужчину, бежавшего к микроавтобусу с криком "Остановите автобус". Его преследовал автомобиль с вооруженными мужчинами в одежде военного типа. Они сказали, что автобус притормозил, чтобы позволить мужчине зайти внутрь, но когда он приблизился, автомобиль врезался в него и прижал к автобусу. Тогда пассажиры заметили в руках мужчины ручную гранату, которая сработала, когда его прижали к автобусу. По их словам, вследствие взрыва окна автобуса разбились, а их ранения вызваны осколками гранаты и разбитым стеклом", – говорится в отчете.Взрыв произошел в Кировском районе Донецка днем 9 марта. Госпогранслужба Украины сообщала, что случай произошел, когда сотрудники "МВД ДНР" пытались поймать жителя оккупированной части Луганской области, который подозревался в торговле оружием. Погиб сам подозреваемый и жительница Киева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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