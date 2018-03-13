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Пострадавшие рассказали миссии ОБСЕ подробности взрыва в оккупированном Донецке
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13.03.2018 14:30
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Мужчину, в руках которого взорвалась граната в микроавтобусе в
оккупированном Донецке, перед этим преследовали люди в военной
одежде, рассказали наблюдателям ОБСЕ пострадавшие от взрыва. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке задача ОБСЕ
пообщалась с пострадавшими в результате взрыва в Донецке Фото: OSCE
SMM Ukraine / Twitter "На лицах всех были видимые ранения (в том
числе синяки и порезы); у пяти из шести собеседников были глазные
повязки", – говорится в сообщении.Пострадавшие рассказали
наблюдателям, что ехали в микроавтобусе по Кировскому району
Донецка."Они видели мужчину, бежавшего к микроавтобусу с криком
"Остановите автобус". Его преследовал автомобиль с вооруженными
мужчинами в одежде военного типа. Они сказали, что автобус
притормозил, чтобы позволить мужчине зайти внутрь, но когда он
приблизился, автомобиль врезался в него и прижал к автобусу. Тогда
пассажиры заметили в руках мужчины ручную гранату, которая
сработала, когда его прижали к автобусу. По их словам, вследствие
взрыва окна автобуса разбились, а их ранения вызваны осколками
гранаты и разбитым стеклом", – говорится в отчете.Взрыв
произошел в Кировском районе Донецка днем 9 марта.
Госпогранслужба Украины сообщала, что случай произошел, когда
сотрудники "МВД ДНР" пытались поймать жителя оккупированной части
Луганской области, который подозревался в торговле оружием. Погиб
сам подозреваемый и жительница Киева.
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