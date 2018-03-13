



"Холостяк" Рожден Анусі минулого тижня вперше з'явився у новому сезоні і вже встигл роздати 14 троянд дівчатам, втім, найбільше інтерес до нового хлопця підігрівають чутки про його романи, зокрема з Діаною Арбеніною (співак поспішив це спростувати), а також Анною Седоковою, екс-солісткою "ВІА Гра".



У першому випуску реаліті-шоу каналу СТБ співак відповів на запитання ведучого Григорія Решетника про те, чи був у нього роман з Анною Седоковою.



"Так, ми пробували з Анею побудувати відносини, але в певний момент зрозуміли, що два артиста - це дуже складно. Тому кожен пішов своїм шляхом. Так, безумовно, я був готовий стати батьком для її дітей. Чим більше прив'язується до дітей, тим складніше потім розлучатися з чоловіком", - говорить співак.





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