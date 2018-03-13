В результате взрыва премьер-министр Палестины Рами Хамдалла не пострадал и продолжил визит. Взрыв произошел вскоре после того, как кортеж въехал в сектор Газа Фото: ЕРА Взрыв произошел вскоре после того, как кортеж въехал в сектор Газа. Оба выжили и продолжили визит.Ответственность за случай пока никто на себя не взял.6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил главу Белого дома за такое решение и заявил, что Израиль всегда будет обеспечивать свободу вероисповедания для евреев, христиан и мусульман.Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил, что признание Трампом Иерусалима столицей Израиля равнозначно отказу США от роли посредника в мирных переговорах. В 2014 году он предлагал сделать Иерусалим общей столицей двух государств.7 декабря в Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Из сектора Газа в сторону Израиля были запущены несколько ракет.Сектор Газа контролирует группировка ХАМАС, которая ведет противостояние с Израилем в течение последних трех десятилетий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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