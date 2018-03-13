Андрей Головачев

Войны между глобальными державами никогда не начинаются спонтанно. Подготовка к ним идет годами, иногда даже десятилетиями. Для меня совершенно конечно, что США и Россия готовятся к войне за право контролировать постсоветское пространство и главная драка, непременно, будет иметь место на территории Украины.

На формально-логическом уровне Украина еще может найти способ избежать полномасштабной войны с Россией, но на практическом уровне это уже невозможно.

Мосты уже сожжены, и следовательно Украине, от имени коллективного Запада, придется померятся с Россией силами.

Когда начнется война и каковы будут ее результаты спрогнозировать совершенно невозможно, потому что это зависит от огромного числа факторов, каждый из которых очень трудно оценить. Можно говорить лишь о качественной стороне дела.

Каковы цели России в предстоящей войне?

Для того, чтобы понять цели России, надо не забывать, что это страна с огромной территорией и с плохими путями сообщения и плохим транспортом. Эта вечная проблема России и она ее не решила по этот день.

России трудно обеспечить свою защиту по всему периметру в силу огромной протяженности. Эти два фактора определяют и принцип обеспечения безопасности России, суть которого заключается в том что Россия должна иметь буферные зоны безопасности вдоль своих границ.

Эти буферные зоны должны дать России зазор чтобы на случай агрессии иметь время для мобилизации и растянуть коммуникации противника.

Именно этот принцип спас Россию и во время нашествия Наполеона, и во время двух мировых войн. Россия страдает от своих огромных размеров, но Россия и спасается благодаря этим размерам

Наиболее уязвима Россия со стороны своих западных границ, где нет естественных преград в виде гор или морей. По этой причине на западе Россия всегда старается иметь буфер, который удлиняет расстояние до Москвы. Таким буфером всегда выступала территория современной Беларуси и Украины.

Поэтому после распада СССР все усилия России были направлены на то чтобы взять под контроль обе эти страны и не допустить размещения на их территории военных баз НАТО.

И если с Беларусью удалось решить вопрос быстро и надежно с помощью создания квази- союзного государства, то Украина оказалась крепких орешком. Уже первый майдан в 2004г в Украине убедил Россию что Запад собирается вмешаться в зону ее " естественных интересов".

Путин немедленно врубил Украине 500 дол за 1000 кубов газа, вогнал ее в долги и предупредил Запад, что не допустит вхождения Украины в НАТО. Другими словами, дал ясно понять что готов воевать за Украину.

Запад не поверил и решил проверить готовность Путина на примере Грузии в августе 2008г.

Уничтожив армию Саакашвили в течении пяти дней, Путин подтвердил серьезность своих слов.

Кроме того, на примере Грузии Путин показал чего стоят гарантии США, которые она во множестве раздает своим бесчисленным союзникам. Многие задумались, но не украинская элита, которая, вообще говоря, никогда не отличалась глубоким стратегическим мышлением.

После второго Майдана Россия стала претворять свои угрозы в действие. Был аннексирован Крым и спровоцирована гражданская война на Донбассе, в которой Россия открыта стала поддерживать одну из сторон, в том числе и военным образом.

Цель России была добиться федерализации Украины и таким образом либо обеспечить нейтральный статус Украины, либо расколоть Украину на части в случае ее движения в НАТО..

В любом случае Россия добивалась бы своей цели - обеспечение буфера на своих западных границах.

После подписания Минских Соглашений, казалось , что Россия близка к свой цели, потому что они действительно предписывали , чтобы Украина вошла в федеративные отношения с ЛДНР, что могло дать толчок дальнейшей федерализации Украины.

Однако, на практике Минские соглашения оказались мертворожденным документом по той причине , что в Украине не оказалось такой политический силы, которая смогла бы преодолеть сопротивление тех, кто категорически выступал против них.

Итак, судьба ЛДНР - это замороженный конфликт по типу Приднестровья и все последние шаги и России и Украины показывают что обе стороны понимают неизбежность этого.

Однако, замороженный конфликт на Донбассе не решает главной задачи безопасности России, как она это понимает. Поэтому это только вопрос времени , набора необходимых условий и повода , когда полномасштабные боевые действия возобновятся с новой силой.

Но какие условия должны быть созданы , чтобы полномасштабная война могла начаться в любой момент?

Принципиально их два.

1. Украина должна предварительно утратить статус страны -транзитера российского газа в Европу. Поэтому пока не будет введен в действие Северный поток-2, война маловероятна.

Но будет ли построен СП-2? Судя по всему "ДА". Германия приняла для себя принципиальное решение в пользу СП-2, несмотря на огромное давление на нее со стороны США.

Предстоящий визит Порошенко в Германию уже не сможет изменить позицию Меркель и СП-2 будет введен в действие где-то в середине 2020г. Когда Газпром объявил , что он начал процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом, он тем самым подтверждает, что решение принято: не позднее 01.01. 2020г. Украины будет лишена статуса транзитера российского газа в Европу.

2. Второе важное условия для начала войны - это обеспечение лояльности Беларуси к планам России расчленить или федерализировать Украину.

Если Россия решиться на военные действия, то они должны, в ее понимании носить молниеносный характер. Вся война должна длиться 2-3 недели, не более.

Это вероятно осуществить, если удар по Украине будет нанесен сразу с нескольких направлений: Крыма, Донбасса, Приднестровья и... Беларуси.

Поэтому для России крайне важно обеспечить полную лояльность своим плана со стороны Беларуси.

Россия вряд ли решиться на агрессию без поддержки Беларуси. Но Лукашенко оказался крепким орешком. Он не лег полностью под Россию и старается занимать самостоятельную позицию.

Он не признал Абхазию и Южную Осетию, отказался признать Крым российской территорией, не соглашается на размещение российской военной базы у себя на территории и т.д. . И если еще пару лет назад Россия сквозь пальцы смотрела на чудаковатого диктатора, пусть, мол, дурак, поиграется в равноправного партнера союзного государства, то сейчас все стало по взрослому.

Времена изменились - впереди война.

Россия дала понять Лукашенко что более не намерена содержать его ( а Россия реально содержит Беларусь!) , если он не готов следовать в фарватере российской внешней политики.

В прошлом году Батьке подняли цена на газ с 73 долл до 142долл. выставили таможенные посты на границе с Беларусью, перекрыли контрабанду европейских и украинских товаров, которые массово шли в Россию под маркой белорусских товаров, ограничили в кредитах.

Надо сказать, что Лукашенко мужественно оборонялся и смог устоять, сохранив определенные степени свободы от российской политики.

Единственное, что реально добилась Россия - это отказ Лукашенко поехать на саммит Восточного партнерства.

Поэтому в начале марта Россия нанесла очередной удар по неуступчивому Батьке, введя запрет на импорт молочной продукции из Беларуси. Учитывая, что 80% всей молочки Беларусь экспортировала в России, это оказалось очень болезненной мерой, которая привел Лукашенко и в ярость, и в замешательство.

Нет сомнений, что Россия продолжит усиливать давление на Беларусь в ближайшие пару лет, пока не добьется полной лояльности от нее своим планам.

Как ни странно, но судьба Украины сейчас во многом решается в Беларуси.

Если Россия сможет нагнуть Батьку ( или даже заменить его!) , заставить его согласиться на размещение авиабазы, признать Крым российским и т.д. то тогда ситуация для Украины станет более чем опасной. И наоборот.

Так что все внимание на Беларусь!

Но будет ли Европа воевать за Украину?

Европа будет всячески помогать Украине, но воевать не будет, потому что доля Газпрома в странах ЕС составляет сейчас 34%.

Ситуация, однако, не так однозначна. В Европе есть силы , которые считают, что после аннексии Крыма восстановить нарушенное геополитическое равновесие без войны между Россией и Украиной невозможно.

Война, по их мнению, вполне желательна, так как она должна показать и закрепить новое реальное соотношение сил на всем постсоветском пространстве и в первую очередь в Украине.

Каждый надеется изменить ситуацию в свою пользу.

В ближайшие два года украинская дипломатия должна продемонстрировать высочайшее искусство, чтобы избежать совсем плохих сценариев для Украины

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