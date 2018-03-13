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Сборная Украины не будет участвовать в этапе Кубка мира по биатлону в России – Жданов
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13.03.2018 14:46
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Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что
украинская сборная по биатлону должна бойкотировать российский этап
Кубка мира наряду с США, Чехией и Канадой. По его словам, Россия –
страна-агрессор, регулярно пренебрегающая международным
законодательством в сфере спорта, и не соблюдающая антидопинговые
правила. Жданов: Государство не имеет права вмешиваться в
деятельность спортивных федераций. Но у всех правил есть исключения
Фото: Ігор Жданов / Facebook "Сегодня встретился с президентом
Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали
ситуацию, сложившуюся вокруг проведения последнего этапа Кубка мира
по биатлону. Государство не имеет права вмешиваться в деятельность
спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но у
всех правил есть исключения", – написал министр.По его словам,
"речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически
пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере
спорта, не соблюдает антидопинговые правила"."Было принято
совместное решение – сборная Украины не будет участвовать в
девятом этапе Кубка мира в Тюмени", – добавил Жданов.
https://www.facebook.com/zhdanovihor/posts/1571503259634536
28 февраля Брынзак говорил, что сборная не должна
бойкотировать этап Кубка мира в России.11 марта издание Isport
со ссылкой на слова комментатора телеканала "UA:Перший" Андрея
Столярчука сообщило, что сборная Украины решила участвовать в
российском этапе Кубка мира. 13 марта Жданов призвал
бойкотировать соревнования в России."Федерации биатлона США, Канады
и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, в Тюмени.
Убежден, что и наше биатлонное общество должно стать участником
этой акции", – сообщил министр в соцсети.
https://www.facebook.com/zhdanovihor/posts/1571305629654299
Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22-го по 25
марта. Бойкотировать соревнования намерены спортсмены
из США, Чехии и Канады. Таким образом они
протестуют против систематического применения
допинга российскими спортсменами в последние годы.
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