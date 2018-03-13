Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинская сборная по биатлону должна бойкотировать российский этап Кубка мира наряду с США, Чехией и Канадой. По его словам, Россия – страна-агрессор, регулярно пренебрегающая международным законодательством в сфере спорта, и не соблюдающая антидопинговые правила. Жданов: Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций. Но у всех правил есть исключения Фото: Ігор Жданов / Facebook "Сегодня встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону. Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но у всех правил есть исключения", – написал министр.По его словам, "речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила"."Было принято совместное решение – сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", – добавил Жданов. https://www.facebook.com/zhdanovihor/posts/1571503259634536 28 февраля Брынзак говорил, что сборная не должна бойкотировать этап Кубка мира в России.11 марта издание Isport со ссылкой на слова комментатора телеканала "UA:Перший" Андрея Столярчука сообщило, что сборная Украины решила участвовать в российском этапе Кубка мира. 13 марта Жданов призвал бойкотировать соревнования в России."Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, в Тюмени. Убежден, что и наше биатлонное общество должно стать участником этой акции", – сообщил министр в соцсети. https://www.facebook.com/zhdanovihor/posts/1571305629654299 Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22-го по 25 марта. Бойкотировать соревнования намерены спортсмены из США, Чехии и Канады. Таким образом они протестуют против систематического применения допинга российскими спортсменами в последние годы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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