Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах.

Мы снова накануне великих преобразований в экономике. По крайней мере праздник весны и тюльпанов дал старт активному промоушену политиков, которые используют для этого полезные инициативы. Что не может не радовать. Ведь пока что пиар идет не от популизма, или не от чистого популизма, а со стороны необходимых изменений. В общем, начинает напоминать политику «здорового человека». И даже без кнута МВФ. Пусть тут и нет «рынка земли», например, что обидно. Но пока мы в украинской реальности, а не чешской, к примеру. Но может, однажды, мы проснемся в стране, которая уже не состоит в клубе неудачников вместе с Венесуэлой, Кубой и Северной Кореей. Но это потом. Не этой весной. Пока же вперед тяжёлая артиллерия, президент и премьер-министр.

У президента было три тезиса

Закон про валюту – сейчас, налог на выведенный капитал – хочу, но не сейчас, но очень хочу. И налоговая амнистия – не сейчас.

Тезисы премьер-министра – защита бизнеса от государства, валютная либерализация, доступ бизнеса к заемным средствам, стимулирования инновации и еще много чего приятного.

С президентом тут все проще. Есть три четких идеи, которые давно обсуждаются. И конкретные законы, которые почти почти готовы.

Закон «о валюте», которые написал Нацбанк, а теперь активно продвигает и премьер-министр и президент — это однозначная перемога. Тут даже вопросов не возникает. И тезис «что не запрещено то разрешено», рожденный в недрах Нацбанка, может только порадовать и инвесторов и спекулянтов-любителей, с удовольствием выстраивающихся в очередь у обменника сразу же, как курс двигается в одну или вторую сторону на 10 копеек.

Закон о налоге на выведенный капитал — пока самый обсуждаемый. И вроде как горячо любимый. Это и объяснимо. Налог на прибыль отменяется. Фактически. По крайней мере для малого и среднего бизнеса, который вряд ли когда-то использует в своем словаре термин «дивиденды». Все люди любят, когда им снижают налоги. Вернее, никто не любит налоги платить. Это и пугает больше только, потому что есть риск, что продвижение этого закона есть предвыборный популизм, просто направленный не на пенсионеров (как то поднять пенсии и будет вам счастье), а на другой сегмент населения. Но от этого не делается менее популистическим, а значит вряд ли подкреплённый расчетами, как компенсировать потери для бюджета и что это даст экономике в целом. Потому как налоги то станут платить меньше, но вряд ли это пропорционально увеличит инвестиции. Просто спросите себя, когда у украинского бизнеса есть возможность вывести деньги из компании с помощью ФОПа, будет ли он это делать или нет. А если он будет выводит с помощью ФОПов (вместо дивидендов), то это только лишь усилит контраст, между бедным государством (и бедными людьми, которые на это государство работают или полагаются) и заполненными киевскими ресторанами и рейсами на Хургаду.

В общем, малый и средний бизнес – очень за. Большой – не всегда за. Что позволяет пиарщикам политиков эксплуатировать тему «защиты среднего класса». И еще. Есть тезис, что налог на выведенный капитал выгоден тем, кто инвестирует в Украину, но не выгоден тем, кто выводит из Украины деньги. Но это очень похоже на «Вход рубль выход два». Люди, инвестирующие, всегда делают это для того, чтобы заработать деньги. И если вы сходу говорите, что будете рады видеть людей, которые принесут деньги, но будете делать все, чтобы они потом эти деньги не смогли унести, то много инвестиций вы не привлечете.

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Нулевая декларация, или амнистия капиталов, потенциально может стать очень важной реформой. Но потенциально. Действительно, в Украине очень многие люди работают или работали в тени. И имеют доходы, о которых государство не знает. И хорошо бы эти доходы вывести в тень. Тем более финансовый мониторинг работает и теперь купить квартиру или машину без официальных доходов уже почти невозможно. Поэтому и люди хотят и государство это выгодно. Обложив при выводе умеренным налогом, например, в 5%. Но что обязательно должно присутствовать в амнистии капиталов? Условия, что после мы начинаем новую жизнь. И уже теперь платим налоги по-честному. А условий для этого пока не видно. План BEPS по борьбе с офшорами саботируется на самом верху, с внутренним офшором, вакханалией ФОПов, никто и не думает бороться (это не популярная тема перед выборами). И самое важное – налоговая амнистия не может распространяться на государственных служащих или политиков, которые провели в этом деле больше нескольких лет. Потому что легализировать коррупцию – это преступление, которое еще больше стимулирует эту самую коррупцию. И если кто-то из чиновников или гос служащих хочет вдруг не прячась жить в доме в Конче Заспе, ездить на Сейшелы и покупать рендж роверы, и при этом не рассказывать байки о выигрыше в лотерею, то ему можно предоставить простой выбор. Платить 50% (или 90%, можно обсуждать) и навсегда уходить из гос сектора (и политики, само собой). Если таким образом мы избавим себя от коррупционеров, даже позволив им кичится своим богатством, то это будет хорошая сделка для Украины. В противном случае, если налоговая амнистия-нулевая декларация, будет введена для всех, то этим они существенно нивелируют для себя риск создания антикоррупционного суда. А этого никак нельзя допустить.

И да, реализовывать нулевую декларацию должен орган, которому вы доверяете. Вы доверяете нынешней налоговой? Ну честно? А значит реформа ДФС становится еще более насущной. И только потом можно проводить амнистию капиталов.

С тезисами от правительства все сложнее. Во-первых их много. А это значит что-то вероятно, что то невозможно, а в чем-то можно спрятать и «зраду». Как, например, желание дать всем много дешевых денег. В то же время, правда в том, что в парламенте лежи наверное добрая сотня законопроектов, которые могут сделать жизнь лучше. И экономику богаче. Но лежит без движения, потому что каждый такой законопроект забирает у кого-то немножко теневых доходов. И в самой постановке вопроса от правительства в том, что надо сделать много, зрады точно нет. Даже наоборот. Лучше стремиться к совершенству и промахнуться, чем метить серость и попасть. И как минимум 30-ть очень правильных законопроектов уже анонсировано правительством в этом году как крайне важных.

Например, уже давно лежит в парламент законопроект «о защите прав кредиторов», например, который реально может помочь банкам начать кредитовать. Потому что банки не кредитуют не потому, что у них нет денег (денег достаточно) и не потому, что ресурсы дорогие (не дорогие, если мы посмотрим на реальные ставки и на инфляцию), а потому что банки убедились, что им эти деньги не возвращают. Вы не станете одалживать 100 гривен Васе, если знаете, что Вася после этого перестанет подымать трубку. И банки руководствуются той же логикой. Поэтому запустить кредитование – хороший тезис. Но можно его реализовывать по примеру «здорового человека», а именно – защита кредиторов, что запустит процесс, а можно «по-украински, методом курильщика», тратя деньги налогоплательщиков, раздавая кредиты хорошим людям.

Однозначная потенциальная «перемога» — это дерегуляция. Тут можно «брать не глядя». И эти инициативы давно пылятся. И периодически прорывает. Но «по чуть чуть». Ведь за каждое согласие в стране принято платить.

Очень хорошая инициатива про защиту бизнеса от государства. Может, наконец есть шанс, рано или поздно, что государство превратиться из сатрапа в регулятора и не будет мешать. Кто больше только мешает? Силовики. Кто самые богатые люди в регионах? Глава местного СБУ, прокуратуры и полиции. Это ни для кого ни секрет. И следовательно бизнес страдает. И следовательно СБУ должно ловить шпионов, полиция – воров, а что должно случится с прокуратурой все давно сказали. И Минфин год назад разработал законопроект про «Службу финансовых расследований», которая бы просто забрала на себя полномочия у всех наших силовых монстров. Но воз и ныне там. Президент поручил своему верному депутату, Южаниной, разработать альтернативный законопроект. Зачем? Обычной человеческой логикой это объяснить трудно, логика политической борьбы говорит о том, что идет борьба за полномочия. Никакого отличия в фундаментальном подходе там нет, разве что нелогично выводит глава нового органа из под надзора НАБУ (вот это дар, правда) и переводится его назначение в прерогативу президента. В любой случае, тут, хотя тушкой, хотя чучелом. Пока что факт налицо – хороший базовый законопроект все еще не принят, год потерян. Чем раньше примут, тем раньше вздохнет бизнес. А когда бизнес начинает дышать полной грудью, идут инвестиции, растут зарплаты. В общем, наступает «покращення».

Так или иначе, этой весной через парламент пройдет очень много полезных инициатив. И как всегда, многое будет зависеть от тех, кого мы приручили, тьфу ты, выбрали. Украинских депутатов.И смогут ли они пересилить себя и проголосовать, мы увидим скоро. На всех экранах страны.

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