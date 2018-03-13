Россия нарастила свое военное присутствие у границ Украины, а также во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с литовскими журналистами. Он добавил, что такое усиление агрессора свидетельствует о его намерении расширить театр боевых действий за пределы Донбасса, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Мы расцениваем, что главная цель этих действий — это возможность быстро и без длительной подготовки осуществить агрессию против Украины», — считает Полторак.

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Также он рассказал о ситуации на линии соприкосновения в зоне АТО, назвав ее сложной, однако контролируемой Вооруженными силами.

«Россия на территории Донецкой и Луганской областей проводит боевое испытание новейших образцов вооружения, военной техники и осуществляет слаживание своих воинских подразделений. Это для нее испытательный полигон», — отметил министр.

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