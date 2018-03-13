Во вторник, 13 марта, в Соломенском районе Киева на металлобазе нашли тело младенца, куда грузовой автомобиль привез металлолом, сообщает Корреспондент .

По данным источника, на место инцидента опнпативно прибыли прибили сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

Стоит отметить, что случай произошел на металлобазе, куда грузовой автомобиль привез металлолом. Во время разгрузки в железном баке обнаружили бездыханное тело новорожденного ребенка.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства смерти ребенка.

Как сообщал svodka.net ранее, сотрудники правоохранительных органов Кировоградской области обнаружили тело пропавшей без вести 12-летней девочки . В убийстве подозревают мать ребенка.

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