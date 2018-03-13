Сколько раз вы были расстроены из-за чубчика, при расчесывании, он всегда ложится не в ту сторону, и вы ничего не можете сделать?

Вы можете использовать тонну геля для волос, чтобы уложить его, но даже это не поможет. Злитесь, сколько хотите, но Чуб-это ваш «ангел-хранитель», пишет со ссылкой на .

Ученые нашли определенную связь между этими “проблемными чубами” и генетической предрасположенностью, которая защищает организм от рака. А именно, такие чубы имеют только те люди, которые имеют так называемые ”поляризованные клетки.”

Белок, который предотвращает рак, является частью большого семейства белков, которые контролируют деление клеток, репликацию ДНК и клеточную самоликвидацию. Ученые дали такие белки насекомым с целью изучения противоопухолевых свойств и заметил странное явление – чубы.

Исследователи предполагают, что чубы у людей имеют схожие причины, но это может представлять собой революционное открытие, если подтвердится. Поэтому, каждый раз, когда вы не способны создать стильную прическу из ваших волос, помните, что это ваши гены, которые защищают вас от рака. Будущие исследования будут проводиться для того, чтобы воспользоваться этим явлением для получения лучшей и более эффективной химиотерапии.

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