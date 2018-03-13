|В Киеве конфликт в магазине закончился стрельбой: есть пострадавшие
|13.03.2018 15:03
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Во вторник, 13 марта, в Подольском районе Киева мужчина открыл огонь в супермаркете. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.
По данным правоохранителей, в результате чрезвычайного происшествия пострадала проходившая мимо женщина.
Также в полиции рассказали, что около 11:30 получили вызов из-за прозвучавших в магазине выстрелов. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между кассиром и покупателями возник конфликт. В него вмешался охранник. Правонарушители направились к выходу и в этот момент один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила проходившую мимо женщину.
Стоит отметить, что пострадавшая женщина получила ранение бедра, ее доставили в больницу.
"Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли. Правоохранители устанавливают все обстоятельства стрельбы", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net ранее, сотрудник Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Нацполиции открыл стрельбу в поезде Одесса-Николаев.
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