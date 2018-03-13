Рекс Тиллерсон уволен с поста главы Госдепа США



Госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео, передает информационное агентство УНИАН. По словам президента США Дональда Трампа, Помпео «фантастически справится» на новом месте работы. Он поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ. Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство. По данным The Washington Post, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта. По каким причинам принято такое решение, не сообщается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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