|«Он меня пугает», — журналисты провели опрос жителей 10 стран, спрашивая их мнение о Путине (видео)
|13.03.2018 15:15
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Журналисты BBC спросили у людей на улицах в различных уголках мира, что они думают о главе Кремля. Вот что им ответили:
Сеул, Южная Корея
Респондент №1: Тот, который контролирует;
Респондент №2: Диктатор;
Респондент №3: Меня волнует Путин;
Респондент №4: У него там что-то вроде диктатуры;
Респондент №5: Он меня пугает;
Дамаск, Сирия
Респондент №1: Он властный, стоял бок о бок с Сирией, когда все Арабские страны этого не делали;
Респондент №2: Путин – идеальный президент. Честный, сильный и строгий. Он принимает решения, в которых уверен;
Бейрут, Ливан
Респондент №1: Мне он не нравится, потому что он поддерживает преступника (сирийского президента, — ред.) Башара Асада;
Респондент №2: Роль России в Сирии – это лучше, чем ничего;
Багдад, Ирак
Респондент №1: Он перенес войну между ним и США на Ближний Восток;
Респондент №2: Он создает баланс между другими мощными государствами, такими как США и Великобритания;
Вашингтон, США
Респондент №1: Мне не нравится, что он, как мне кажется, врет;
Респондент №2: Мне нравится его прямолинейность, потому что никогда не возникает вопроса, что на самом деле он поддерживает;
Респондент №3: Я действительно думаю, что если бы он не повлиял на выборы, то (президент США Дональд) Трамп не победил бы;
Респондент №4: Мне не нравится то, как он управляет своей страной и как относится к своему народу, а также, что он вмешивается в дела других стран. Хорошо, что мы, американцы, так не делаем;
Париж, Франция
Респондент №1: Харизматичный, довольно прямолинейный, знает, чего он хочет;
Брюссель, Бельгия
Респондент №1: Он бы мог прилагать больше усилий для достижения демократии;
Респондент №2: Я бы не доверяла ему;
Белград, Сербия
Респондент №1: Мне нравится, что он поднял свою страну из пепла;
Исламабад, Пакистан
Респондент №1: Он как ролевая модель для всех нас, он боролся, пока другие ничего не делали. Это делает его хорошим лидером;
Респондент №2: Лидер такой великой нации должен быть прекрасным для всех наций;
Респондент №3: Он один из тех людей, которых ты просто не можешь не почитать хотя бы немножко, потому что он очень умный;
Йоханнесбург, Южно-Африканская Республика
Респондент №1: Он правитель, он безжалостный и замечательный правитель;
Респондент №2: Такое ощущение, что он из мафии: все, что я о нем читаю, как-то с этим связано;
Респондент №3: Путин делает то, что заблагорассудится. Несмотря на то, хорошо это, или плохо. Думаю, это должны решать россияне.
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