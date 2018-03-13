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Дональд Трамп сменил Тиллерсона на главу ЦРУ
13.03.2018 15:15
Дональд Трамп сменил Тиллерсона на главу ЦРУ

Новая кандидатура, предложенная Трампом, должна быть утверждена Конгрессом США.

Президент США Дональд Трамп сменил главу Госдепартамента. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter, информирует svodka.net.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за службу!» — говорится в сообщении.

Новая кандидатура, предложенная Трампом, должна быть утверждена Конгрессом США.

В декабре 2017-го президент назвал фейковыми новости об уходе Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. «Он не уходит, хотя мы и не сходимся во мнениях в некоторых вопросах», — отмечал Трамп.

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The New York Times в ноябре сообщала, что Белый дом разработал план кадровых перестановок в администрации США. По информации издания, Тиллерсон должен был покинуть пост, а его место занял бы Помпео.

Глава нефтяной корпорации ExxonMobil Тиллерсон был назначен Трампом на пост госсекретаря в декабре 2016 года. Помпео был главой ЦРУ с января 2017-го.



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