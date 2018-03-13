Действующий глава РФ Владимир Путин, кандидат в президенты Ксения Собчак и незримо стоящая за ней мать, Людмила Нарусова, накрепко связаны тайной ухода из жизни бывшего шефа Путина, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Именно по этой причине Ксении Собчак позволено немного больше, чем другим, пишет в статье для издания "ГОРДОН" украинский шпион и аналитик Петр Копка. Он считает, что Собчак выполняет особую миссию – оживить предвыборную кампанию в России, чтобы та хотя отдаленно укладывалась в демократические принципы. А такую задачу Путин мог доверить только действительно близкому человеку. Копка: Путин, как фокусник из шляпы, демонстрировал изумленной и восторженной публике все новые и новые чудеса, созданные российским ВПК Фото: ЕРА Петр КОПКА шпион и аналитик, и.о. начальника Главного управления разведки СБУ в 2003 году, генерал-майор запаса Приближается к своему логическому завершению то, что в современной России принято называть избирательной кампанией. Нынешняя президентская гонка, невзирая на собственную серость и заведомо известный результат, явила миру нечто, о чем в обычной обстановке старались либо не говорить вообще, либо сказанное прикрывали толстым слоем всевозможных эвфемизмов, понятных лишь узким специалистам в области политики, да и то лишь при очень внимательном рассмотрении.Воинственность российского лидера – свидетельство того, каким путем пойдет развитие России в условиях четвертой каденции "нового-старого" президента После нескольких дней театральной паузы и отсутствия на российской политической сцене действующий глава государства озвучил, как казалось тогда в Кремле, взрывное письмо к Федеральному собранию. Это было не просто четырнадцатое по счету такого рода выступление. По замыслу авторов, обращение, подводящее итог третьего президентского срока, должно было потрясти и одновременно порядочно напугать мир. А внутреннюю аудиторию уверить в том, что страна наконец-то приподнялась с колен, и вселить надежду, что очередная безальтернативная реинкарнация "царя" вознесет Россию до уровня мировой политической и экономической элиты, в которой россиянам уготовано самое почетное и уважаемое место.Одним словом, то, что российский президент не сказал бы в обычной обстановке, было сказано и даже показано 1 марта 2018 года в московском Манеже. Глава государства, как фокусник из шляпы, вынимал и демонстрировал изумленной и восторженной публике все новые и новые чудеса, созданные российским ВПК. Чего не сделаешь ради выборов. Даже если и нет сомнений в их исходе.МУЛЬТИМЕДИА 1 марта во время выступления с посланием Федеральному собранию Путин презентовал разработки российского военно-промышленного комплекса. Видео: RT на русском / YouTube Благодарная толпа ликовала. И только один человек не торжествовал. Это был начальник Генерального штаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов. Хочется думать, что причиной такого поведения была его осведомленность о действительном положении дел с теми разработками, которые российский руководитель презентовал и которые охарактеризовал как не имеющие аналогов в мире. Очевидно, он, как никто другой, знал, насколько его высший главнокомандующий искренен – таких разработок действительно нет ни у кого, особенно у России. Но учитывая, что от единичного образца до серии – дистанция "огромного размера", явно превышающая срок четвертой президентской каденции, упрекнуть действующего главу государства в, мягко говоря, диффамации язык ни у кого не повернется.Но дело даже не в том, способен ли российский ВПК реально создавать такие чудеса в промышленных масштабах и необходимом количестве (самолет Т-50 или танк "Армата", помните?). А в том, что эти самые "приятные" для россиян новости прозвучали из уст их президента именно накануне выборов, на которых он должен получить всенародное одобрение на "царствование" еще в течение ближайших шести лет.Военная риторика не зря превалировала в выступлении российского президента (42 минуты из почти двух часов общего времени), которое полностью называлось "О положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики". С одной стороны, страна, развязавшая по вине Кремля первую мировую гибридную войну и оказавшаяся в результате своих же не совсем разумных экзерсисов в международной изоляции, просто вынуждена отреагировать на "коварства зарубежного супостата" и дать ему достойный отпор, хотя бы гипотетически и виртуально. Не признаешь же, "за что боролись, на то и напоролись". С другой стороны, продемонстрированная воинственность российского лидера – свидетельство того, каким путем пойдет развитие России в условиях четвертой каденции "нового-старого" президента.МУЛЬТИМЕДИА В интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву Путин заявил, что не исключает возможность ядерной войны. Видео: Vladimir Soloviev / YouTube Мартовское послание – это своеобразный фундамент нового периода развития российской государственности. И основным связующим компонентом этого фундамента, к сожалению, оказался военный. А если так, это означает, что страна будет продолжать воевать на всех фронтах. И, судя по духу выступления, количество этих фронтов вряд ли в ближайшем будущем совершенно сократится. Скорее, наоборот. Война – до победного конца.Намерение Собчак посетить Крым с разрешения украинских властей свидетельствует, что она может играть на грани фола, провоцируя оппонентов на нарушения собственных правил Массовку для президента-самовыдвиженца на нынешних выборах создают семь человек. Двое из них – Владимир Жириновский и Григорий Явлинский – уже принимали участие в президентской гонке. Правда, если Жириновский постоянный участник этого политического шоу, то Явлинский последний раз выходил на подмостки еще в далеком 2000 году.Все остальные участники, несмотря на присутствие в Думе или в руководстве представляемых ими партий, должны стать бледным "задником", на фоне которого еще ярче выглядит главный герой этого праздника российской демократии.Однако не всем уготована подобная незавидная судьба политических спойлеров. Особая роль была выписана для самого молодого персонажа политического действа, его дебютантки, Ксении Собчак. Именно ее, свою землячку, нынешний российский президент выбрал в качестве своеобразного кандидата, которому позволено немного больше, чем другим участникам выборной гонки.Молодая, смышленая, эпатажная Ксения как никто другой подходила для выполнения особой миссии – оживить и "очеловечить" избирательную кампанию, внести в нее свежую струю, хотя бы отдаленно напоминающую демократические принципы.Естественно, выполнение таких деликатных заданий можно было поручить только очень близким, почти "родным", людям. И таковыми для нынешнего российского лидера стали дочь и жена умершего при загадочных обстоятельствах бывшего шефа Путина, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака – Ксения Собчак и, незримо, ее мать Людмила Нарусова. Трое этих людей накрепко связаны тайной ухода из жизни Собчака, и не исключено, что именно это обстоятельство стало причиной такого выбора.При всей своей изначальной неоднозначности ситуация с ее участием в выборах постепенно начала обретать вполне правдоподобные очертания. Публика приняла Собчак. Это было легко, потому что вывести ее в "политические люди" при поддержке национального лидера было делом политтехнологий и имиджевых техник. А постановочные сцены под названием дебаты, с участием, например, Жириновского, должны были только укрепить избирателя в мысли, что новичок может успешно играть даже с таким динозавром политических джунглей, как Владимир Вольфович.МУЛЬТИМЕДИА Дебаты на телеканале "Россия 1" 28 февраля, во время которых Собчак выплеснула на Жириновского стакан воды. Видео: Ксения Собчак / YouTube Роль Собчак заключалась в том, чтобы озвучивать неудобные для Кремля проблемы, о которых не принято широко рассуждать, но и полностью замалчивать которые тоже нельзя. Такие, например, как вопрос легитимности четвертого президентского срока нынешнего российского лидера. По этому вопросу Ксения даже обращалась в высший суд России, но получила отказ в удовлетворении иска. В рекордные два дня.Еще одна тема, которую поручалось озвучивать Собчак вне рамок общепринятой кремлевской внешнеполитической парадигмы, – вопросы российско-украинских отношений. Особенно в части, касающейся аннексии Крыма.То, как она формулировала свое отношение к этим провальным для российской политики проблемам, можно расценивать, с одной стороны, как своеобразный зондаж, в первую очередь, российских избирателей. С последующей корректировкой отношения к ним со стороны будущего победителя. А с другой – сигнал для официального Киева о том, в каких рамках ситуация может изменяться. Кроме того, намерение Собчак посетить Крым с разрешения украинских властей свидетельствует, что она может играть на грани фола, провоцируя оппонентов на нарушения собственных правил.Сейчас, на финишной прямой, можно констатировать, что молодая исполнительница в основном справилась со своей сложной ролью. Станет ли проект под названием "Ксения Собчак" одноразовым или будет иметь продолжение, покажет время. У этого сложного уравнения слишком много переменных. Но что-то подсказывает, что она не исчезнет из российского политического небосвода и не затеряется между многочисленных исполнителей вторых ролей и политических статистов. Ведь в России были не только цари.Итак, "Дом-4" подведен под крышу. Достраивать и обустраивать его предстоит уже новому (старому?) президенту. И кто бы он ни был, задача эта сверхсложная. Ошибки, заложенные еще на стадии проектирования, в начале далеких "нулевых", и просчеты, допущенные в ходе последующего строительства, при неблагоприятном стечении обстоятельств (а именно их мы и наблюдаем в современных международных отношениях) способны разрушить создаваемую конструкцию и похоронить под ее обломками всю нынешнюю российскую государственность. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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