Минский процесс следует "наполнить другими силами".

"Там не должно быть представителей, которые не имеют государственных полномочий", - сказал в интервью "" первый президент Украины , передает .

"Все видят и все говорят о том, что минский процесс нам необходим, его нельзя ликвидировать, но то, что он не действует – это точно. Подождите: не действует, но нужен?" - спросил он.

Кравчук пояснил: от "Минска" не следует отказываться, но "его надо наполнить другими силами".

"Например, там должно быть не 3 страны, а 12 стран. Это первое. Второе – там не должно быть представителей, которые не имеют государственных полномочий, а только государственные поручения. При всем уважении к Леониду Даниловичу (Кучме. – Ред.), он не является действующим президентом. Поэтому необходимо поднять уровень должностных лиц хотя бы до уровня министров иностранных дел. В таком случае документы, которые будут там приниматься, приобретут силу международных, и их можно будет ратифицировать. Сейчас не существует документа минского формата, который могла бы ратифицировать Украины", - подчеркнул первый президент.

В этом контексте он напомнил о том, что в законе о реинтеграции Донбасса также отсутствует ссылка на "Минск". "Это означает, что минского процесса в главном вопросе – установлении мира на Донбассе, - так сказать, не существует", - констатировал Кравчук.

Таким образом, "нам нужно инициировать его превращение в более сильную и авторитетную структуру, которая могла бы принимать решения, обязательные для выполнения сторонами", - убежден он.

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