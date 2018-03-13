Дария ГОРСКАЯ, «ФАКТЫ»

Четыре года назад 27-летняя Елена Дровняк из Первомайска Николаевской области решила уехать в Польшу. В отличие от тех украинцев, которые едут за границу от безыcходности и безработицы, у Лены все было наоборот. В Украине она защитила кандидатскую диссертацию, работала в одной из крупнейших животноводческих компаний, получала внушительную зарплату, на которую смогла купить себе дом. И вдруг в одночасье решила все это бросить. В Польшу она ехала «на авось», не зная языка, не имея представления, где и кем будет работать…

Результат этого эксперимента получился потрясающим. Сейчас эта хрупкая девушка — водитель 40-тонного грузовика, исколесившая всю Европу. О том, почему она выбрала себе такую необычную профессию, об украинских песнях за рулем, о прелестях и опасностях дальних переездов Елена Дровняк рассказала «ФАКТАМ».

График Лены расписан надолго вперед. Даже о получасовом интервью по «Вайберу» пришлось договариваться заранее. Когда мы начали общаться, я заметила, что моя собеседница охрипла.

— Вчера попала в аварию, долго стояла на 15-градусном морозе и простыла, — объясняет Елена Дровняк. — В легковую машину, на которой я передвигаюсь во внерабочее время, врезался автомобиль, за рулем которого была девушка. Пока вызывали полицию, пока оформляли протокол, я порядком замерзла. Но что меня приятно поразило (раньше я не попадала в аварии, следовательно не сталкивалась с европейской системой страховки), так это то, что страховая компания виновницы происшествия сразу же выдала мне равноценный автомобиль такой же марки в бессрочное пользование — пока будет чиниться моя машина.

— Как вам после высоченной фуры ездить за рулем легковушки?

— Как будто на земле сидишь. Видимость совсем другая, непривычно.

* «40-тонный грузовик, на котором я езжу, полностью автоматизированный и заводится одной кнопкой», — говорит Елена

— Если бы вам лет 10 назад сказали, что вы станете водителем 40-тонника, поверили бы?

— Я даже не представляла, что такие огромные машины существуют! — смеется. — В детстве хотела стать учительницей или заниматься чем-то, связанным с модой. Но когда в школе объявили набор на подготовительные курсы в Николаевскую аграрную академию, пошла туда. Не в последнюю очередь потому, что с восьмого класса моей заветной мечтой было увидеть Париж, а студентов академии часто отправляют на практику за границу. В результате так и вышло. Курсы я закончила первой по успеваемости и была принята в вуз без экзаменов. Меня действительно отправили на практику за рубеж, в Великобританию. А оттуда уже сама купила билет во Францию и наконец-то увидела Париж.

После окончания академии я пошла в аспирантуру и даже защитила кандидатскую диссертацию. А потом устроилась на работу в крупную животноводческую компанию, купила дом…

— Успешная жизнь, карьера, дом. Чего еще вам не хватало для полного счастья?

— Работа была очень нервной. Шеф везде установил видеокамеры, каждое твое движение было под контролем, и это угнетало. Даже в выходные, когда я приезжала к маме в Первомайск (моя компания находилась в двухстах километрах от родного города), мне постоянно звонили, чтобы решить какие-то вопросы. Я была уставшая и издерганная. Переломным стал день рождения моей мамы 25 февраля 2013 года. Когда в 11 вечера я поняла, что у меня за день не было ни одной минуты, чтобы позвонить и поздравить маму, то разрыдалась от бессилия. Жить так дальше было невозможно.

Я решила уехать в Польшу. Оттуда родом был мой отец — он умер, когда мне исполнилось только полтора годика. Получить «карту поляка» (документ, подтверждающий мою принадлежность к польскому народу и дающий ряд прав) было несложно. Главная трудность заключалась в том, что я совершенно не знала языка, не представляла, где мне жить, чем заниматься…

— С чего начали?

— Сняла жилье и пошла на языковые курсы. Польский освоила довольно быстро. Через год сдала языковой экзамен и получила сертификат, а также «карту сталего побыту» (вид на жительство в Польше). Через месяц после приезда в страну я нашла себе работу на фабрике, изготовляющей матрасы для всемирно известного бренда IKEA. Языка тогда еще не знала, но смогла объяснить директору, что хочу работать швеей. Дескать, я не профессионал, но обязательно им стану, если он даст мне шанс. Мне предложили прийти на следующий день на шесть утра. А спустя три дня со мной уже подписали договор. На фабрике я проработала два года, но потом почувствовала, что и это не мое. Что душа хочет чего-то нового, интересного.

Наша компания находилась бок о бок с автошколой. Каждый день в обеденный перерыв я выходила во двор и наблюдала, как тренируются на площадке студенты, в том числе те, которые собирались сдавать на категории «Е» и «С». В какой-то момент меня озарило: это именно то, чего я хочу! Ездить на многотонном грузовике по разным городам и странам, знакомиться с людьми, узнавать что-то новое… Сразу записалась в автошколу. Теорию выучила быстро. Нужно было лишь повторить правила дорожного движения (у меня уже была открыта категория «В») и выучить пункты, касающиеся крупногабаритного транспорта. Теоретическую часть экзамена я сдала сразу — 74 правильных ответа из 74-х! А вот практику одолела только с третьей попытки.

Елена Дровняк: «В свободное от работы время я веду блог в YouTube, где делюсь с людьми интересными моментами своей жизни и впечатлениями от поездок по европейским странам»

— Не хватало опыта или экзаменаторы «валили»?

— Опыта, конечно, не хватало. А еще сказались нервы. Все студенты перед экзаменом сидят как на иголках, ждут своей очереди. По громкой связи вызывают на площадку, компьютер определяет для тебя задания. Справляешься с ними на площадке — едешь в город, где 50 минут выполняешь необходимые маневры под запись видеокамер. В первый раз я «срезалась», паркуясь задним ходом. Даже в город не выехала. Расплакалась и тут же побежала записываться на пересдачу. Ждать ее пришлось несколько недель. Обошлось обучение и экзамены недешево — 12 тысяч злотых. Примерно две месячные зарплаты. Но оно того стоило.

— Работу дальнобойщицей найти было легко?

— В Украине это вообще вряд ли было бы возможно, — говорит Лена. — До недавнего времени у нас даже действовал закон, запрещающий женщинам заниматься определенными видами деятельности, в том числе быть водителем фуры. В Европе совсем другое дело. Тут женщины давно и успешно отстаивают свои права, следовательно могут себя реализовать в разных профессиях. Понятно, что большинство водителей крупногабаритного транспорта — мужчины, но женщины между них тоже есть. Случается, конечно, что окружающие поражаются, как это такая маленькая девушка и за рулем 40-тонника? Но интерес в их глазах только добавляет мне азарта.

Работу я нашла, еще когда училась в автошколе. Позвонила в голландскую международную логистическую компанию HSF Logistics, спросила, возьмут ли меня без опыта работы. Мне сказали, что возьмут, если я пройду собеседование. Мне пришлось сдать тест на стрессоустойчивость, вождение и экзамен по английскому языку. Я успешно справилась и после трехмесячной стажировки была зачислена на работу.

В мои обязанности входит международная перевозка разнообразных грузов: мясных туш, запакованного молока и соков, картофеля, замороженных полуфабрикатов. Бывают и экзотические грузы, например, живые черви для рыбной ловли, неощипанные фазаны или лягушачьи лапки. За время работы я побывала во многих странах — Германии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Швеции, Чехии, Венгрии, Люксембурге, Испании. Было такое, что просыпалась в Голландии, пила кофе в Бельгии, обедала булочками во Франции, а спать ложилась уже в Германии. Горжусь, что из 650 водителей нашей компании я на 28-м месте в рейтинге — по эффективности, аккуратности вождения, эксплуатации машины, экономичности расхода топлива…

— Как вы, хрупкая молодая женщина, выдерживаете такую сумасшедшую нагрузку?

— Когда я училась в автошколе, ездила на старых МАНах. На таких машинах было бы трудно столько часов подряд находиться за рулем. Но трак «Мерседес Бенц Актрос», на котором езжу сейчас, очень удобный. Оборудован кроватью, холодильником, бортовым компьютером. Заводится одной кнопкой, полностью автоматизированный. Если заезжаешь на трассе за белую линию, срабатывает датчик и голосовой сигнал. Камера, установленная на уровне глаз, тоже подает сигналы, если ты сомкнул веки дольше, чем на три секунды. Так что за рулем не заснешь.

Что касается нагрузки, то график работы я подбираю себе сама. Условия такие: две недели отработал — неделю отдыхаешь. Месяц отработал — две недели отдыха. Я предпочитаю второй вариант, потому что из польского городка под названием Пила, где я живу, добираться до нашей базы в Голландию восемь-девять часов. Если ехать на отдых только на неделю, то двое суток выпадет только на дорогу. Невыгодно.

— Где вы живете тот месяц, когда работаете?

— Если из рейса возвращаюсь на базу, то сплю в комфортабельной гостинице, построенной умышленно для водителей компании. Тут уютные комнаты, кухня, бассейн, спортзал. Если же я в рейсе, то ночую на платных паркингах прямо в машине. Это безопасно и очень удобно. Есть, конечно, в роботе и свои минусы. Например, сбитый график жизни. Чтобы свежее мясо попало к клиенту в пять утра, мне приходится ехать всю ночь, а потом уже днем отдыхать.

— Такой режим, наверное, не очень хорошо сказывается на здоровье?

— Пока проблем нет, но за здоровьем я стараюсь следить. В выходные обязательно иду в сауну, плаваю в бассейне. Чтобы не набирать лишний вес и не заработать проблем с желудком, питаюсь не всухомятку, а хорошей домашней пищей. Заранее готовлю супы или борщи, плотно закрываю крышкой и ставлю в машине в холодильник. Потом просто разогреваю и ем. В моем рационе много зелени и фруктов. А вот мясо практически не употребляю — отдаю предпочтение рыбе.

* Елена Дровняк: «Горжусь, что из 650 водителей нашей компании я на 28-м месте в рейтинге — по эффективности, аккуратности вождения, эксплуатации машины, экономичности расхода топлива…»

— В отличие от многих водителей-дальнобойщиков, вы ездите без напарника. А вдруг на стоянке кто-то пристанет или машина сломается?

— Все «Мерседесы» новенькие, 2017 года выпуска, в идеальном состоянии. Но даже если бы что-то случилось, я сама не пыталась бы устранять поломку, даже мелкую. Сразу вызывала бы сервис — ведь трак на гарантии.

Что касается приставаний со стороны мужчин, на платных стоянках такого не случается. Но однажды ночью у меня был случай прямо на трассе. Водитель фуры с немецкими номерами (по виду — житель арабских стран) поравнялся, начал сигналить, делать знаки, чтобы я съехала с дороги. Я, конечно, не остановилась. Он преследовал меня почти два часа! То обгонял, то прижимал к обочине, мигая на каждом паркинге поворотами, чтобы я остановилась. Было очень страшно. Уже думала вызывать полицию, но сумела оторваться. Перед одним из автобанов без предупреждения свернула. Он не успел среагировать и уехал вперед.

Обычно мужчины — и другие водители, и клиенты, которым привожу товар, — со мной галантны и внимательны. Угощают сладостями, говорят приятные слова. Работать в мужском коллективе для девушки вообще большая привилегия. Тем более если она сама при этом не превращается в мужика, а остается ухоженной и женственной.

— В свободное от работы время вы ведете блог в YouTube, и у вас уже немало подписчиков.

— Мне нравится делиться с людьми интересными и полезными моментами своей жизни. В блоге я рассказываю о том, как получить карту поляка, как сдавать экзамены в Польше и открывать категорию, делюсь впечатлениями от поездок по европейским странам. В каждом видео обязательно подчеркиваю, что я украинка: у моего блога желто-голубой логотип, звучат украинские песни, которые я слушаю за рулем.

— В Украину часто ездите?

— Пару раз в год. Стараюсь провести со своей 72-летней мамой отпуск, свозить ее на море. Мама, кстати, до сих пор слабо представляет себе, на какой машине я езжу. Если бы увидела, пришла бы в восторг.

— А когда у вас появится собственная семья, дети, как собираетесь совмещать это с долгосрочными поездками?

— В Европе женщины только к 35-ти годам начинают задумываться о создании семейного гнездышка, а мужчины и того позже. Я, конечно, задумывалась о замужестве. Когда у меня будет семья, не буду проводить столько времени в разъездах, найду себе такую работу, чтобы больше бывать дома. Например, стану водителем автобуса (в ближайшее время как раз собираюсь попробовать себя в этом). Не понравится — придумаю что-то еще. В жизни ведь так много только интересного!