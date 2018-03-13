"Эпицентр К" планирует в 2018 г. вложить 2 млрд грн в развитие аграрного бизнеса

Группа компаний (ГК) "Эпицентр К", активно развивающая в последние два года аграрное направление бизнеса под брендом "Эпицентр Агро", планирует в 2018 году инвестировать 1,4 млрд грн в строительство и реконструкцию зерновых элеваторов и 665 млн грн на обновление парка сельхозтехники.

"На сегодня, в то, что мы уже имеем (агроактивы – ИФ), вложено $150 млн в гривневом эквиваленте. На этот год инвестиционная составляющая – это 2 млрд грн. Из них 1,4 млрд грн – это строительство новых и реконструкция, расширение действующих элеваторов и 665 млн грн на обновление техники. Основные источники финансирования – это свободные средства "Эпицентра", - сообщил генеральный директор ГК "Эпицентр К" Петр Михайлишин в ходе пресс-конференции на тему стратегии развития компании "Эпицентр К" на аграрном рынке Украины во вторник.

Так, по его словам, товарооборот сетей гипермаркетов "Эпицентр" и "Новая линия", управлением которыми занимается ГК, за 2017 год составил 42 млрд грн.

Как было отмечено в ходе пресс-конференции, новый агрохолдинг работает на украинском рынке с 2015 года, за это время провел активное наращивание земельного банка, который сконцентрирован в Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской и Киевской области компания выращивает четыре основные виды культур: озимую пшеницу, подсолнух, кукурузу, озимый рапс.

"Мы начинали 2016 год, имея банк земли 445 га. На сегодня у нас есть 110 тыс. га земли официально зарегистрированных договорами с паевиками… Когда мы поняли, что компании, имеющие в своей деятельности импортные составляющие, стараются стать и экспортерами, то мы выбрали путь агробизнеса… План на этот год по закупке импортных товаров – $170 млн, а аграрной продукции за прошлый год мы экспортировали на $50 млн. Разрыв есть, нам еще в три раза надо нарастить экспорт, чтобы хеджировать наши финансовые риски", - констатировал П.Михайлишин.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году. Первый его гипермаркет был открыт в Киеве в декабре того же года.

Согласно отчету Антимонопольного комитета за 2017 год, доля сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" на рынке Киева составляет 53%.

По результатам 2016 года компания увеличила чистую прибыль на 34,5% по сравнению с 2015 годом – до 2,434 млрд грн, выручку – на 24% - до 28,147 млрд грн. Чистый доход от операционной деятельности вырос на 7% и составил 3,2 млрд грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 26 февраля 2018 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (81,1%), Галина Герега (18,7%) и Татьяна Суржик (0,055%).

Руководителем предприятия числится Петр Михайлишин.

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.