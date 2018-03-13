Мама ведет больного ребенка в садик. Правильно ли это? Можно ли говорить о том, что таким образом происходит укрепление иммунитета?

На официальном сайте украинского педиатра Евгения Комаровского появилась такая важная для всех родителей информация о том, стоит ли вести свое чадо в сад во время болезни, передает со ссылкой на .

“Я много раз об этом писал, но еще раз хочу повторить, потому что это вопрос ключевой: организм ребенка при правильной помощи со стороны родителей справляется с ОРВИ самостоятельно, практически без лекарств. Все, что нужно, — это теплая одежда, холодный влажный воздух, обильное питье. Список лекарств в большинстве случаев ограничен тремя позициями: средство для пероральной регидратации, солевые капли в нос и иногда — жаропонижающие средства (парацетамол и ибупрофен).

Если при лечении мы не выходим за рамки этого списка, то тогда посещать садик и можно, и нужно. Если же каждое ОРВИ — это повод назначить множество лекарств, если каждое ОРВИ заканчивается осложнениями, которые требуют приема антибиотиков раз в три месяца, то это однозначно повод задуматься. Но задуматься не столько о целесообразности хождения в детский сад, сколько о том, почему у ребенка возникают осложнения, что вы делаете не так. Думайте, еще раз вас прошу, не о детском саде, а о том, сколько ребенок выпил жидкости, какие были параметры температуры и влажности в помещении, кстати ли было восстановлено носовое дыхание и т.д.

Еще раз итоги и главное: если походы в дошкольное учреждение заканчиваются ОРВИ, но не заканчиваются назначением кучи лекарств, ходить в детский сад и можно, и нужно; если же каждый поход туда — это множество лекарств и осложнений, тогда надо думать о том, как жить с ребенком без детского сада.

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