Представитель Европарламента по вопросам переговоров о выходе Британии из ЕС Ги Верхофстадт призвал Британию перейти от «лозунгов и заявлений» к переговорам по сути.

Великобритания пожалеет о своем решении выйти из состава Евросоюза, информирует svodka.net.

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Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления в Европейском парламенте.

Крайний срок начала процесса выхода Британии — 29 марта 2019 года, напомнил Юнкер. Депутаты-евроскептики встретили ремарку Юнкера аплодисментами.

Придет время, и Британия «пожалеет о своем решении», сказал Юнкер.

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Глава комиссии призвал Британию к активизации переговоров по «брекситу». В Брюсселе по этому поводу испытывают «растущее ощущение неотложности», сказал он.

Представитель Европарламента по вопросам переговоров о выходе Британии из ЕС Ги Верхофстадт призвал Британию перейти от «лозунгов и заявлений» к переговорам по сути.

Как отметил Верхофстадт, ЕС и Британия «очень близки» к соглашению о правах граждан после «брексита».

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Юнкер призвал британского премьера Терезу Мэй сделать «более ясные» заявления о том, как Британия видит свои отношения с ЕС после выхода из союза.

«Я бы предпочел, чтобы Британия не выходила из ЕС, но всякий, кто выходит из Европейского союза, должен понимать, что именно это означает. Если вы решаете отойти от общих правил и соглашений, значит, вы соглашаетесь с тем, что отношения не останутся такими же, как были», — сказал глава Европейской комиссии.

Юнкер обратился к Британии с просьбой представить дальнейшие предложения по устройству ее границы с Ирландией, которая может остаться в общей правовой зоне с ЕС.

Евродепутат Найджел Фарадж заявил, что Мэй на саммите ЕС на следующей неделе должна повести себя как Дональд Трамп и ускорить процесс отсоединения.

Британия могла бы подписать отдельный торговый договор с США, которые недавно ввели высокие тарифы на импорт стали и алюминия, «за 48 часов», если бы не была членом ЕС, сказал Фарадж.

«Сделайте то, что сделал Трамп, противодействуйте Европейской комиссии — этим задирам, которых никто не избирал», — сказал Фарадж, обращаясь к Мэй.

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