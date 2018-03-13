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СБУ ждет Надежду Савченко на допрос 15 марта
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13.03.2018 15:34
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В день допроса в СБУ внефракционный нардеп Надежда Савченко будет
за пределами Украины. Савченко в Европарламенте, а ее ждут в СБУ
Фото: Надія Савченко / Facebook "Сегодня Савченко не пришла, мы
ждем ее в четверг", – сообщили агентству в Службе
безопасности.СБУ передала в аппарат Верховной Рады повестки на
допрос Савченко.При этом нардеп заявила, что повестки не получала,
а СМИ не являются "официальным и надежным источником оповещения".
Кроме того, она сообщила, что с 12-го по 16 марта находится с
рабочей поездкой в Европейский парламент в
Страсбурге.Савченко приходила на судебное заседание по
делу Рубана. Она говорила, что его задержание
может свидетельствовать о "войне спецслужб" в Украине.12
марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что
Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее
вызывают в СБУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что
Надежда за неделю уведомила парламент о своей
командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили,
что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат
от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что
Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из
Страсбурга.По утверждениям издания "Страна", Савченко может
быть фигурантом дела Рубана.
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