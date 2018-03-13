В день допроса в СБУ внефракционный нардеп Надежда Савченко будет за пределами Украины. Савченко в Европарламенте, а ее ждут в СБУ Фото: Надія Савченко / Facebook "Сегодня Савченко не пришла, мы ждем ее в четверг", – сообщили агентству в Службе безопасности.СБУ передала в аппарат Верховной Рады повестки на допрос Савченко.При этом нардеп заявила, что повестки не получала, а СМИ не являются "официальным и надежным источником оповещения". Кроме того, она сообщила, что с 12-го по 16 марта находится с рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге.Савченко приходила на судебное заседание по делу Рубана. Она говорила, что его задержание может свидетельствовать о "войне спецслужб" в Украине.12 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко отбыла из страны после того, как узнала, что ее вызывают в СБУ.Сестра нардепа Вера Савченко сообщила, что Надежда за неделю уведомила парламент о своей командировке за границу. В пресс-службе нардепа заявили, что она отправилась с рабочим визитом в ПАСЕ.Народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук предположил, что Савченко сбежала в Россию, но она опубликовала фото из Страсбурга.По утверждениям издания "Страна", Савченко может быть фигурантом дела Рубана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что савченко сбу марта народного Теги: политика