Украина и Саудовская Аравия планируют запустить в 2021г в Таифе производство многоцелевых Ан-132

Украина и Саудовская Аравия отрабатывают планы по запуску в 2021 году серийной сборки новых легких многоцелевых Ан-132 разработки ГП "Антонов" (Киев) грузоподъемностью 9,2 тонн на мощностях в Таифе (Королевство Саудовской Аравии, КСА).

Cогласно сообщению пресс-службы ГП "Антонов" на странице в Facebook, в ходе прошедшего в начале марта визита в КСА делегации ГП "Антонов" во главе с президентом предприятия Александром Кривоконем украинские специалисты ознакомились с проектом построения технопарка, в рамках создания которого планируется организовать серийное производство нового Ан-132.

Этот проект, как уточняет пресс-служба, должен стать частью программы научно-технического развития города Таиф, расположенного на западе КСА. О старте программы в октябре 2017 года официально сообщил Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Программа включает построение промышленного и университетского городков, жилого квартала на 10 тыс. квартир, международного аэропорта. Технопарк будет построен в кооперации с Научно-технологическим центром им. Короля Абдулазиза, который является одним из ключевых партнеров по программе Ан-132. В состав технопарка войдут: самолетостроительный завод с аэродромом, предприятие по изготовлению солнечных панелей, солнечная электростанция.

"Компания TAQNIA Aeronautics и ГП "Антонов" работают над технико-экономическим обоснованием проекта построения авиационного завода с участием западных экспертов. Начать строительство предприятия планируется в 2019 году, срок постройки - 9 месяцев. Сборка серийных Ан-132 должна быть запущена в 2021 году", - отмечается в сообщении.

Многоцелевой Ан-132 грузоподъемностью 9,2 тонн - модификация легкого транспортного Ан-32, должен заменить на рынке Ан-32 и Ан-26. Программа Ан-132 реализуется ГП "Антонов" в рамках заключенного в апреле 2015 года соглашения о кооперации с саудовскими King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) и Taqnia Aeronautics Co. Самолет строится в рамках международной кооперации с участием ведущих западных производителей: канадских Pratt & Whitney Canada и CMC Electronics, американской Honeywell, французской Liebherr, британской Dowty Propellers.

Сборка демонстрационного образца Ан-132 на мощностях ГП "Антонов" завершена в декабре 2016 года. В марте 2017 года самолет поднят в воздух, в ноябре прошлого года в Саудовской Аравии прошел показ самолета-демонстратора потенциальным саудовским заказчикам.

В ходе Le Bourget-2015, саудовская Taqnia, ГП "Антонов", УкрНИИАТ, "Алтис Холдинг (все Украина) и Broetje-Automation (Германия) подписали протокол о намерениях о проектировании и постройке авиационного завода в Саудовской Аравии.

В рамках международной оборонной IDEF-2017 в Стамбуле (Турция) "Укроборонпром", саудовская Taqnia Aeronautics и турецкая Havelsan подписанием меморандума закрепили планы сотрудничества по созданию на базе Ан-132 модификации для несения морской патрульной службы.

По итогам переговоров в ходе международной Dubai Airshow-2017 в ноябре в Дубаи (ОАЭ), сторонами достигнута договоренность о переходе к новому этапу сотрудничества и начале формирования программы кооперации серийного производства самолета.

По предварительным оценкам, внутренняя потребность саудовского заказчика и его силовых структур в многоцелевом Ан-132 и его модификациях оценивается в порядка 80 машин. Потребность рынка в новом Ан-132 на период до 2025 года – более 200 машин. Самолет также может быть востребован заказчиками ближневосточного региона.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой руководитель в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".