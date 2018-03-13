Большинство букмекерских компаний уверены, что победителем международного песенного конкурса "Евровидение" 2018 года станет участница от Израиля Неты Барзилай со своей композицией Toy, пишет iland.tv .

По информации издания, запись с конкурсной песней Барзилай слили в сеть до официальной премьеры, после чего та стала популярной между пользователей.

Для участия в конкурсе, который пройдет 8 мая в Лиссабоне, 25-летнюю Нету Израиль выбрал после ее победы в отборочном песенном состязании "Кохав ха-ба" ("Восходящая звезда").

Как сообщал svodka.net ранее, большая часть стран, которые принимают участие в международном песенном конкурсе Евровидение 2018 года, уже выбрали представителей, соответственно букмекеры уже активно делают ставки на победителя и фаворитов .

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