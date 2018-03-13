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Молния. Трамп уволил Тиллерсона
13.03.2018 15:39

Рекс Тиллерсон уволен с поста главы Госдепартамента США. На его место назначен Майк Помпео, ранее возглавлявший ЦРУ.

Молния. Трамп уволил Тиллерсона

О перестановках президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым госсекретарем. Он великолепно справится с этой работой! Спасибо тебе, Рекс Тиллерсон, за его службу! Джина Гаспел станет новым директором ЦРУ, и первой женщиной, выбранной для этого. Поздравления всем!" - написал Трамп.

Ранее во вторник об отставке Тиллерсона сообщила газета Washington Post.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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