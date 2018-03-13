Националистические организации Украины пригрозили, что не допустят на территории страны проведения голосования по выборам президента России. В министерстве иностранных дел РФ призвали украинские власти защитить россиян, которые придут на выборы в дипломатические представительства РФ на территории Украины. МИД РФ: Призываем международные организации оказать должное влияние на Киев и уберечь его от неадекватных действий Фото: mid.ru "Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности посольства России в Киеве, российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России. Призываем международные организации и структуры, заинтересованные в цивилизованном и мирном развитии ситуации на Украине, оказать должное влияние на Киев и уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам", – говорится в сообщении.В МИД добавили, что на украинских властях лежит ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских диппредставительств.8 марта "Национальный корпус" на своей странице в Facebook заявил, что националистические организации не допустят голосование на территории Украины "за президента Московии"."В Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах президента Московии! Если этого не понимает временная власть Украины, то именно мы – украинские патриоты – придем и проконтролируем, чтобы в этот день никто не попал в диппредставительства Московии. Кремлевских избирателей ждут заблокированные здания и коридор позора", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/politicalpartynationalcorps/posts/1566948540088005 Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек: Путин, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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