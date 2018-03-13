Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон уходит с занимаемой должности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте. По словам главы государства, место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео. "Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым главой Государственного департамента. Он хорошо справиться со своими обязанностями", - написал американский президент. Вместе с тем он поблагодарил Тиллерсона за службу. Также Трамп сообщил, что впервые на должность главы ЦРУ будет назначена женщина. "Джина Хаспер станет новым главой ЦРУ, и будет первой женщиной, назначенной на эту должность. Поздравляю всех", - отметил президент США. Как сообщал svodka.net ранее, в ближайшее время в отставку намерен уйти экономический советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Гэри Кон . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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