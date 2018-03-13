Мужчина заявил, что гражданам стран ЕС и Турции дают значительно меньшие сроки

Скандал с осуждением украинский в Греции за подобными обвинениями набрал обороты в феврале 2018 года, когда родные задержанных вместе с представителями офиса омбудсмена дали пресс-конференцию в Киеве и публично обратились за помощью в МИД, сообщает ТСН.ua со ссылкой на брата осужденного, Андрея Бровченко .

Денис Бровченко предположил, что дипломаты других стран каким-то образом договариваются с Грецией относительно своих осужденных граждан. Об этом он сказал в своем обращении из тюрьмы Коридаллос в Афинах.

"Все, кого вы видите в этой камере - граждане Украины, заключенные на пожизненный срок. За что? Все были задержаны береговой охраной при перевозке беженцев с Ближнего Востока в Италию морским путем. Сейчас это распространенная вакансия в Европе. А вот последствия является неслыханным сюрпризом для каждого - пожизненное заключение. Самое обидное в этой ситуации, что местные власти не дает возможности оправдать и защитить себя, а представители наших государств (консульство) игнорируют все наши многократные просьбы о помощи, такие, как юридическая поддержка или хотя б виз т и консультация. Мы не знаем, что указано в наших показах, по каким статьям нас обвиняют, как защищаться в суде. Все эти моменты, оказывается, не стоят внимания нашего консула, который по долгу службы должен помогать согражданам, попавшим в беду за рубежом ", - заявил Бровченко.

По словам моряка, "все оказались здесь, помогая людям убегать от войны в Европу, которая их принимает" .

По словам Бровченко, убийцам и наркоторговцам здесь дают только несколько лет.

"Возможно, правительство пытается напугать потенциальных перевозчиков такими терминами, чтобы другим не хотелось повторять ... Очень интересный момент: обвиняемые за такие же преступления граждане ЕС или Турции сидят здесь максимум несколько лет и освобождаются. То есть с их государствами удалось достичь какой-то договоренности. Почему же с нашими это невозможно? с этого напрашивается вывод, что мы здесь консервируемся без единого шанса на оправдание ради чьей-то выгоды. Очень не хочется думать, что наше правительство в курсе и просто закрывает глаза " , - добавил Юровченко.