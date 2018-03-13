|В Запорожье вспыхнул трамвай с пассажирами (ФОТО)
|13.03.2018 15:55
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Пожар в трамвае сопровождался сильным задымлением салона. Однако, все пассажиры смогли выйти самостоятельно еще до приезда пожарных.
svodka.net/
В Запорожье во вторник, 13 марта, на конечной остановке загорелся трамвай. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, информирует svodka.net.
Пожар вспыхнул в кабине водителя трамвая. Пассажиры, которые находились в салоне, смогли выйти самостоятельно. Никто из пассажиров не пострадал.
svodka.net/
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Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.
Отмечается, что вероятной причиной пожара стало короткое замыкание. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.
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