По словам адвоката украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова Дмитрия Динзе, все политзаключенные пишут прошение о прощение, когда стает вопрос об обмене. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы в 2015 году Фото: ЕРА По словам адвоката, когда станет вопрос об обмене, другого варианта у Сенцова, как просить о прощение "не будет, скорее всего"."Все политзаключенные, в том числе Савченко [Надежда] проходили через эту процедуру. Здесь ты или пишешь и уезжаешь, или сидишь дальше. Олег готов 25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.В феврале–марте 2016 года его этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию строгого режима в Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в Челябинск. В колонию в Лабытнанги Олега Сенцова перевели в октябре того же года.12 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности обменять задержанных в Украине российских военных на Сенцова, журналиста Романа Сущенко и других украинских заложников, удерживаемых в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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