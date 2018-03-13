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Адвокат допускает, что Сенцов готов написать прошение о помиловании
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13.03.2018 15:57
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По словам адвоката украинского политзаключенного, режиссера Олега
Сенцова Дмитрия Динзе, все политзаключенные пишут прошение о
прощение, когда стает вопрос об обмене. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Сенцов был приговорен в России к 20
годам лишения свободы в 2015 году Фото: ЕРА По словам
адвоката, когда станет вопрос об обмене, другого варианта у
Сенцова, как просить о прощение "не будет, скорее всего"."Все
политзаключенные, в том числе Савченко [Надежда] проходили через
эту процедуру. Здесь ты или пишешь и уезжаешь, или сидишь дальше.
Олег готов 25 августа 2015 года Сенцов был приговорен в России
к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта.В феврале–марте 2016 года его этапировали из
СИЗО Ростова-на-Дону в исправительную колонию строгого режима в
Якутске. В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск,
затем – в Челябинск. В колонию в Лабытнанги Олега
Сенцова перевели в октябре того же года.12 февраля 2018
года президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности
обменять задержанных в Украине российских военных на Сенцова,
журналиста Романа Сущенко и других украинских заложников,
удерживаемых в России.
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