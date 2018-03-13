Теперь гомеопатию в Британии за счет NHS финансируют только в Бристоле и Глазго

Королевская больница Лондона интегрированной медицины - бывшая королевская гомеопатическая больница Лондона - в апреле перестанет оказывать гомеопатические средства за счет NHS, пишет " ВВС Украина ".

Отказ от финансирования гомеопатии в этой больнице - только последний из серии подобных случаев в Британии.

Неприбыльная организация Good Thinking Society, которая проводила кампанию за прекращение финансирования гомеопатии, назвала такой шаг "чрезвычайно важным".

Директор проектов организации Майкл Маршалл заявил BBC: "Этот шаг означает, что Лондон теперь присоединился к большей части страны, которая отправила гомеопатию к книгам по истории".

По его словам, теперь гомеопатию в Британии за счет NHS финансируют только в Бристоле и Глазго.