|В Лондоне прекратили финансировать гомеопатический центр
|13.03.2018 15:58
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Теперь гомеопатию в Британии за счет NHS финансируют только в Бристоле и ГлазгоГлавный центр гомеопатии в Лондоне больше не сможет тратить деньги Национальной службы здравоохранения (NHS) на противоречивую практику.
Фото: NeBolet
Королевская больница Лондона интегрированной медицины - бывшая королевская гомеопатическая больница Лондона - в апреле перестанет оказывать гомеопатические средства за счет NHS, пишет " ВВС Украина ".
Отказ от финансирования гомеопатии в этой больнице - только последний из серии подобных случаев в Британии.
Неприбыльная организация Good Thinking Society, которая проводила кампанию за прекращение финансирования гомеопатии, назвала такой шаг "чрезвычайно важным".
Директор проектов организации Майкл Маршалл заявил BBC: "Этот шаг означает, что Лондон теперь присоединился к большей части страны, которая отправила гомеопатию к книгам по истории".
По его словам, теперь гомеопатию в Британии за счет NHS финансируют только в Бристоле и Глазго.
Напомним, в 2016 году Федеральная торговая комиссия (ФТК) США обязала производителей гомеопатических препаратов указывать на ненаучностьгомеопатии на упаковке.