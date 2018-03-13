Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у полицейских "не хватило духу" обыскать нардепа от "Самопомочі" Семена Семенченко, который накануне следственных действий вынес из палаточного городка две тяжелые сумки. Аваков: После того, как там было найдено оружие, все вещи были описаны Фото: ЕРА народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко за 15 минут до начала следственных действий в палаточном городке у Верховной Рады вынес оттуда сумки с оружием. Об этом Аваков рассказал во вторник во время встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина"."У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда священный Семенченко... с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", – заявил глава МВД.Министр отметил, что решении об изъятии вещественных доказательств и задержании участников протестов было принято после того, как в палаточном городке нашли боевые гранаты с запалами."После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны", – заявил он.Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В движении "Визволення" проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.Силовики задержали более 100 митингующих. Некоторых активистов, перед тем как отправить в отделение, держали на коленях в снегу. Вечером того же дня всех протестующих отпустили.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители подчеркнули, что действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.5 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская призвала генерального прокурора Юрия Луценко расследовать действия правоохранителей. В частности, по ее словам, силовики нарушили право на свободу слова, потому что как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их деятельности и получении телесных повреждений.Палатки у здания Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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