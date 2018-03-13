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Трамп отправил в отставку Тиллерсона
13.03.2018 16:06
Трамп отправил в отставку Тиллерсона
Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео
Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Трамп отправил в отставку Тиллерсона Фото: AFP

В свою очередь, новым руководителем службы предназначена Джина Хеспел. Она станет первой женщиной, возглавившей американскую разведку.

Об этом Трамп сообщил в своем Twitter .

"Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарем. Он проведет фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсон за его службу! Джина Гаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Приветствую всех!" , - написал американский президент.

 

Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump
 

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

14:44 - 13 мар. 2018 г.
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По информации издания The Washington Post, в минувшую пятницу, 9 марта, Трамп попросил Тиллесона уйти в отставку. Из-за этого последний прервал поездку в Африку и в понедельник, 12 марта, вернулся в Вашингтон.

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