|Трамп заявил, что ЦРУ впервые возглавит женщина
|13.03.2018 16:14
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Одобрить назначение нового главы ЦРУ должен сенатВозглавит Центральное разведывательное управление США Джина Хаспел. До этого она занимала должность заместителя главы ЦРУ.
Фото: American Security Today
Об этом сообщил президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Он отметил, что разведуправление впервые возглавит женщина.
Текущий глава ведомства Майк Помпео станет новым госсекретарем США, а Рекс Тиллерсон уйдет в отставку.
"Мои поздравления всем!", - добавил Трамп.
Джина Хаспел работает в ЦРУ с 1985 году, в феврале 2017 года Трамп назначил ее заместителем главы ведомства. Первой женщиной, занявшей такую должность, была Аврил Хейнс, она занимала ее в 2013-2015 годах, а затем два года проработала заместителем советника Белого дома по вопросам национальной безопасности.
Одобрить назначение нового главы ЦРУ должен сенат.
Напомним, сегодня Дональд Трамп принял решение отправить в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
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