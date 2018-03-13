Одобрить назначение нового главы ЦРУ должен сенат

Об этом сообщил президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Он отметил, что разведуправление впервые возглавит женщина.

Текущий глава ведомства Майк Помпео станет новым госсекретарем США, а Рекс Тиллерсон уйдет в отставку.

"Мои поздравления всем!", - добавил Трамп.

Джина Хаспел работает в ЦРУ с 1985 году, в феврале 2017 года Трамп назначил ее заместителем главы ведомства. Первой женщиной, занявшей такую ​​должность, была Аврил Хейнс, она занимала ее в 2013-2015 годах, а затем два года проработала заместителем советника Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Одобрить назначение нового главы ЦРУ должен сенат.