Режиссер и клипмейкер Алан Бадоев поделился воспоминаниями из детства. Бадоев: Папины усы меня никогда не пугали, в них всегда было и есть много добра Фото: alanbadoev / Instagram Пост он разместил в Instagram."Папе посвящается. Помню, спросил у папы как-то, собираясь в школу, почему бы ему не сбрить усы... На что он абсолютно серьезно ответил: "Меня перестанут бояться и догадаются, что я добрый". Каждый выбирает свое лицо сам, как маску воина, любовника, друга... Вот только папины усы меня никогда не пугали, в них всегда было и есть много добра, а еще они смешно щекотали лицо при поцелуях, которых в моем детстве было очень много. Люблю", – написал он. Папе посвящается))))! * Помню спросил у папы, как то ,собираясь в школу, почему бы ему не сбрить усы... На что он абсолютно серьезно ответил: -Меня перестанут бояться и догадаются ,что я добрый. Каждый выбирает своё лицо сам, как маску война, любовника, друга... Вот только, папины усы меня никогда не пугали, в них всегда было и есть много добра ,а ещё они смешно щекотали лицо при поцелуях, которых в моем детстве было очень много. Люблю. Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) Мар 13, 2018 в 12:08 PDT Алан Бадоев родился 10 января 1981 года в Беслане (Северная Осетия). Затем семья переехала в Горловку Донецкой области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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