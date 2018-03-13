|Ребят, это шутка: подруга Камерон Диаз опровергла новость о завершении ее карьеры
|13.03.2018 16:21
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Актриса из Соединенных Штатов Америки Сельма Блэр назвала информацию об уходе своей приятельницы Камерон Диаз из профессионального мира кино неправдивой. Ситуацию с фейковой информацией женщина объяснила на своей странице в микроблоге Twitter.
Актриса написала, что ее слова, произнесенные в интервью, не правильно поняли.
"Срочные новости. Ребята, я пошутила в интервью. Камерон Диаз никуда не уходит", - говорится в записи женщины, добавив, что отныне она "увольняется с должности" пресс-секретаря Камерон.
Как сообщал svodka.net, известная голливудская актриса Камерон Диаз заявила о намерении завершить карьеру в киноиндустрии. По словам приятельницы кинозвезды, актрисы Сельмы Блэр, Диаз рассказала ей о своем желании уйти из кино во время недавней встречи.
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