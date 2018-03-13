Актриса из Соединенных Штатов Америки Сельма Блэр назвала информацию об уходе своей приятельницы Камерон Диаз из профессионального мира кино неправдивой. Ситуацию с фейковой информацией женщина объяснила на своей странице в микроблоге Twitter.

Актриса написала, что ее слова, произнесенные в интервью, не правильно поняли.

"Срочные новости. Ребята, я пошутила в интервью. Камерон Диаз никуда не уходит", - говорится в записи женщины, добавив, что отныне она "увольняется с должности" пресс-секретаря Камерон.

Как сообщал svodka.net, известная голливудская актриса Камерон Диаз заявила о намерении завершить карьеру в киноиндустрии. По словам приятельницы кинозвезды, актрисы Сельмы Блэр, Диаз рассказала ей о своем желании уйти из кино во время недавней встречи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира