Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Новым главой Госдепартамента назначен теперь уже прежний директор ЦРУ Майк Помпео.

Новым главой Госдепартамента назначен теперь уже прежний директор ЦРУ Майк Помпео. Его место займет Джина Хаспел – она стала первой женщиной на посту главы Центрального разведывательного управления.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем, он совершит фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, и первой женщиной на этом посту. Поздравляем всех!» – написал Трамп в Твиттере.

На прошлой неделе Тиллерсон досрочно прервал поездку по странам Африки без объяснения причин и вернулся в Вашингтон, объяснив это неотложными делами. Как часто писала американская пресса, у Тиллерсона сложились трудные отношения с президентом Трампом. Эксперты и средства массовой информации США часто предсказывали грядущую отставку Тиллерсона с поста госсекретаря, который он занял 1 февраля 2017 года. По данным американских журналистов, Тиллерсон не хотел покидать пост главы американской дипломатии.

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