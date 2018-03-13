В Камбодже 21-летняя Кэт Мэй вынашивала ребенка 9 месяцев и даже не подозревала, что родит девочку с двумя головами, пишет со ссылкой на .

В период беременности Кэт практически не наблюдалась у акушера-гинеколога. Ее семья очень бедная и женщина не могла регулярно оплачивать УЗИ, стоимостью в $ 15.

Во время родов врачи решили делать кесарево сечение из-за веса плода в 4,5 кг. Когда медики разрезали живот, они достали из утробы матери девочку с двумя головами.

Одна голова могла пошевелиться, вторая не двигалась с момента рождения. Сейчас вес плода достигает уже 6 кг, и жизнеспособность рожденных девочек быстро падает.

«У ребенка очень слабое сердцебиение. Мать также истощена и шокирована после рождения. Мы не позволили забрать ребенка домой, и пригласили ее и 40-летнего отца Кама пожить в больнице», - говорит медсестра.

Мать Кэт до сих пор приходит в себя - морально и физически - в больнице после тяжелых родов.

«Я не знаю, почему это произошло. Ребенок очень слабый. Я запуталась в своих чувствах. Да, я счастлива, родила девочку, но я также расстроена, потому что не знаю, выживет ли она. И если да - то какой будет ее жизнь? И можно ли это назвать жизнью?» - признается Кэт Мэй.

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