|Цены на нефть немного успокоились
|13.03.2018 16:27
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Нефть слабо колеблется в цене в ходе торгов во вторник, участники рынка ожидают данных об изменении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.
Цена на нефть во вторник, 13 марта, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent составила $65.55 (количество контрактов — 147,290), июньские — 65.41 (количество контрактов за день — 123,293). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $61.81, июньские фьючерсы — $61.70, информирует svodka.net.
Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:
Brent — 64.30 (апрельские фьючерсы), 64.06 (май)
Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что цены на «черное золото» ранее снизились на опасениях того, что рост добычи в США может привести к увеличению запасов сырья в стране. Официальные данные о запасах министерство энергетики США опубликует в среду, а во сегодня вечером свои данные, собираемые на добровольной основе, обнародует Американский институт нефти (API).
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