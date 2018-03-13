С 17 марта в Украину придет холодный воздух арктического происхождения, отметила синоптик Наталья Диденко. В Украину придут морозы Фото: EPA "14-го марта в Украине – циклон и атмосферные фронты. Что это значит, понятно. Дожди, усиление ветра. Дожди завтра будут главенствовать, однако на севере и северо-востоке они будут смешиваться с мокрым снегом", – написала она.По словам Диденко, теплее только будет на западе Украины, там ожидается +7°...+13°."На юге +6°...+11°, на остальной территории 0°...+5°. В Киеве завтра ожидается дождь, возможен мокрый снег. Сильный ветер! Ближайшей ночью и завтра днем температура воздуха в столице будет примерно одинаковой, +1°... +3°", – сообщила синоптик.Она добавила, что с 17 марта в Украину прийдет похолодание."С 17 марта в Украину начнет поступать холодный воздух арктического происхождения. Морозы начнутся с северных, северо-восточных и западных областей. Кроме осадков, сильного ветра и морозов, особую сложность может принести гололедица на дорогах", – написала Диденко. https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/2002454213117880 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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