Опубликована видеозапись инцидента с участием актера Михаила Ефремова, случившегося на спектакле в Самаре. Ролик разместил локальный портал , передает

На видео вступает в полемику со зрителями и ругается матом со сцены.

"Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию", — сказал сердитый поведением одного из зрителей актер.

Возвращаясь к работе, он добавил, что забыл текст.

Ранее некоторые пользователи соцсетей рассказали, что начало спектакля "Не становись чужим" в Самаре задержали из-за опоздания Ефремова. В конце концов актер появился на сцене, но пьяным, как утверждают очевидцы: он путал слова и нецензурно выражался в адрес зрителей.

В Министерстве культуры Самарской области поведение Ефремова сочли "безобразным". Руководство "Современника" выясняет обстоятельства происшедшего.

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