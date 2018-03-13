|Появилось видео с безобразной выходкой Ефремова на сцене
|13.03.2018 16:30
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Опубликована видеозапись инцидента с участием
актера Михаила Ефремова, случившегося на спектакле
в Самаре. Ролик разместил локальный портал ,
передает
"Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию", — сказал сердитый поведением одного из зрителей актер.
Возвращаясь к работе, он добавил, что забыл текст.
Ранее некоторые пользователи соцсетей рассказали, что начало спектакля "Не становись чужим" в Самаре задержали из-за опоздания Ефремова. В конце концов актер появился на сцене, но пьяным, как утверждают очевидцы: он путал слова и нецензурно выражался в адрес зрителей.
В Министерстве культуры Самарской области поведение Ефремова сочли "безобразным". Руководство "Современника" выясняет обстоятельства происшедшего.