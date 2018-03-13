власть президента подготовила текст законопроекта и ознакомила с ним представителей МВФ

"МВФ взял паузу на изучение законопроекта, и сначала положительно отреагировал на готовность сокращать государственный бюджет, как компенсатор введения ПНВК в течение первых лет (нам давно надо это сделать, потому что расходы растут быстрее доходов)", - сообщил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebok.

"Параллельно продолжались разговоры с ассоциациями, членами которых являются международные транснациональные корпорации, часть из которых активно выступает против ПНВК", - добавил Шимкив.

Как сообщил заместитель главы администрации президента, официальное внесение законопроекта в Верховную Раду было запланировано на 7 марта, однако накануне запланированной встречи в АП получили "жесткого" письмо от МВФ.

В частности, в приведенном отрывке письма говорится о том, что МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

" При отсутствии каких-либо надежных компенсационных мер, потери бюджета еще больше подорвут одну из важнейших целей программы поддержки МВФ в Украине: обеспечение фискальной стабильности", - говорится в письме.

"Представление этого предложения (замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал - ЭП) отведет нас дальше того, чтобы иметь возможность завершить действующую программу сотрудничества. Поэтому мы настоятельно призываем Вас не подавать этот законопроект в парламент", - заявили в МВФ.

Ранее уже сообщалось, что Порошенко отложил представление законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.

Ранее Порошенко часто называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.

Однако во время встречи с представителями бизнеса в понедельник президент заявил, что внедрять ПНК еще рано.

" Я не буду его сейчас подписывать, вносить в парламент. Я считаю, что по этому поводу необходима честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и с ассоциациями бизнеса" , - сказал он.

Напомним, Кабинет Министров одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксированная - 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.

По мнению экспертов, в случае отказа от налога на прибыль в бюджете непременно образуется дыра. Например, в Эстонии поступления от нового налога оказались вдвое меньше, чем от налога на прибыль.

По расчетам Министерства экономического развития, общие потери бюджета в течение первого года после замены старого налога новым составят 1,2 - 1,3% ВВП.

Временный глава ГФС оценил потенциальные потери бюджета в 40 млрд грн, тогда как в Офисе крупных налогоплательщиков говорят о заоблачных 80 миллиардах.

Оценка комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики является оптимистичной: 20 млрд грн.

По оценке Института экономических исследований и политических консультаций, прямые потери от изменения системы налогообложения без корректировки оценены в 40,6 млрд грн, которые при наличии детенизации уменьшатся до 27 млрд грн.