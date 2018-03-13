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Роза Аль-Намрі здивувала рідкісним селфі зі своїм чоловіком (ФОТО)
13.03.2018 16:32
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Телеведуча і екс-"холостячка" Роза Аль-Намрі нечасто ділиться з шанувальникам особистим життям, втім, уривки фанам відомі: у січні 2017-го стало відомо, що зірка вийшла заміж за свого коханого Олександра Сивацького.

Після цього в Інстаграмі зірки з'явилося кілька фото з весілля, однак на цьому Роза вирішила припинити ділитися приватним і лише днями продемонструвала спільне романтичне селфі.

"Теплі і улюблені фото в затишну неділя", - підписала Роза селфі.

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